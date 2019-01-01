По данным ВОЗ, от 30% до 50% случаев рака можно избежать, если ежегодно проходить профилактические обследования.

Диагностика рака: когда обращаться к врачу и где пройти обследование depositphotos.com

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Одной из самых страшных болезней считается рак. Ежедневно от этого недуга умирают тысячи людей. Если рак диагностировать на ранних стадиях, то есть шанс победить болезнь. МОЗ составило список рекомендаций, когда стоит обратиться к врачу. Ivona расскажет, где можно пройти обследование, чтобы диагностировать рак.

Рак груди

Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака среди женщин всего мира. На ранних стадиях рак груди может не вызывать боли или других симптомов. В то же время, выявления этого вида рака именно на ранней стадии является залогом успешного лечения.

Каждая женщина после 20 лет должна 1 раз в месяц (на 10-12 день менструального цикла) проводить самоосмотры, а также 1 раз в год проходить осмотр у маммолога.

Срочно обратитесь к маммологу (онкологу), если обнаружили:

уплотнения или новообразования в груди;

деформации формы и / или контуров груди;

вовлечение кожи груди;

кровянистые выделения из соска, эрозии и язвы на соске;

увеличение подмышечных и / или надключичных лимфатических узлов.

Диагностика рака: когда обращаться к врачу и где пройти обследование depositphotos.com

осмотр хирурга онколога;

УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов (для женщин до 40 лет);

маммография (для женщин после 40 лет);

мамодуктоендоскопия (при патологических выделениях из соска).

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В случае выявления новообразования проводят биопсию. Если опухолевый процесс подтверждается, то назначают обязательные (рентгенография легких, УЗИ брюшной полостей) или дополнительные (компьютерная томография, магниторезонансная томография, радиоизотопное исследования и т.д.) методы обследования.

Для дальнейшего планирования лечения выполняют лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи, группа крови и т.д.).

Рак легких



Рак легких является вторым из самых распространенных видов рака среди украинцев. Чаще всего причиной возникновения рака легких является курение, плохая экология, хронические заболевания легких и наследственность.

Обратиться к врачу стоит, если у вас:

длительный сухой кашель, одышка и боли в грудной клетке,

кровохарканье,

плохой аппетит и резкая потеря веса.

Своевременная консультация специалиста и выполнение его рекомендаций - надежный путь к выздоровлению, поскольку на начальных стадиях заболевание хорошо поддается лечению.



Диагностика рака: когда обращаться к врачу и где пройти обследование depositphotos.com

Рак простаты

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По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 6-й человек в течение своей жизни болеет одной из форм рака простаты. Своевременное выявление и правильное лечение помогают победить болезнь.

Рак простаты чаще всего протекает бессимптомно и медленно.

В процессе развития болезни появляются следующие симптомы:

расстройства мочеиспускания,

кровь в моче или сперме,

боль в спине, бедре или тазу,

мучительная эякуляция.

Профилактический осмотр врача-уролога и анализ крови на простат-спецефический антиген (ПСА) помогут определить возможную угрозу мужскому здоровью.

Базальноклеточный рак кожи

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Базальноклеточный рак кожи (БКРШ) является опухолью, которая характеризуется медленным разрастанием и крайне малой свойством к метастазированию.

В связи с увеличение ультрафиолетового нагрузки на организм, количество диагностирования этого вида рака растет.

Обратитесь к врачу, если заметили на коже лица, шеи или руках:

красное пятно;

открытую язву или эрозию, которая не заживает в течение 4-х недель

участок с блестящей поверхностью и нечеткими контурами.

Выполняя рекомендации врачей, вы сможете избежать неприятных последствий.

Диагностика рака: когда обращаться к врачу и где пройти обследование depositphotos.com

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Прежде всего, врачи проводять дерматоскопию - безболезненное цифровое обследование кожного образования через оптическое увеличение.

В случае сомнительных внешних признаков делают биопсию (минимальное иссечение опухоли) и клиническое или гистологическое исследование.

При наличии доказательств опухолевого процесса назначаются обязательные (рентгенография легких, УЗИ брюшной полостей) или дополнительные (компьютерная томография, магниторезонансная томография, радиоизотопное исследования и т.д.) методы обследования.

Для дальнейшего планирования лечения делают лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи, определение группы крови и т.д.).

Рак шейки матки

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По данным Всемирной организации здравоохранения, предраковые изменения и рак шейки матки, обнаружен на ранних стадиях, излечиваются в 100% случаев с сохранением репродуктивной функции женщины.

Рак шейки матки протекает бессимптомно и медленно.

Что нужно делать, чтобы избежать рака шейки матки:

раз в полгода посещать гинеколога и ежегодно проходите цитологическое исследование;

вакцинироваться

Рак шейки матки является третьим наиболее распространенным заболеванием среди женщин. Чаще всего его диагностируют у женщин 18-40 лет.



Диагностика рака: когда обращаться к врачу и где пройти обследование depositphotos.com

Рак толстой кишки

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Рак толстой кишки (колоректальный рак) - это группа злокачественных новообразований, развивающихся из клеток слизистой оболочки ободочной и прямой кишки. Ежегодно в мире диагностируется около 1400000 новых случаев колоректального рака - 9% от всех впервые выявленных злокачественных опухолей.

Колоректальный рак, как и большинство онкологических заболеваний, на начальных этапах протекает бессимптомно. Впрочем, есть ряд проявлений, которые должны побуждать каждого к немедленным, неотложных действий по определению состояния своего здоровья.

Обратитесь к врачу, если заметили следующие симптомы:

постоянная усталость

резкая потеря веса,

симптомокомплекс малокровия - головокружение, бледность кожи и слизистых оболочек, сердцебиение и одышка при относительно незначительных физических нагрузках.

изменения в работе кишечника - многократные длительные запоры, поносы, кишечные спазмы, эпизоды диареи и тому подобное. возникшие без причины,

кровь в кале.

Лечение колоректального рака - это длительный, сложный и многоэтапный процесс, проводимый в специализированных лечебных учреждениях.



Диагностика рака: когда обращаться к врачу и где пройти обследование depositphotos.com

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колоноскопия - диагностика слизистой оболочки толстой кишки. Проводится с помощью специального оптического устройства - колоноскопа, который оборудован гибкой оптикой, источником света и инструментальным каналом, через который можно взять биопсию или удалить небольшие полипы толстой кишки;

гибкая ректороманоскопия - визуальная диагностика слизистой оболочки прямой и конечной части ободочной кишки;

виртуальная колонография - моделирование контура стенки ободочной кишки с помощью рентгеновской компьютерной томографии.

В то же время, предотвратить развитие колоректального рака вполне возможно.

Где провериться на рак:

Национальный институт рака

При институте есть поликлиника, которая принимает пациентов и делает диагностику раковых заболеваний. На сайте ест информация, как подготовиться к обследованию и какие документы необходимы.

Режим работы: пн-пт (9:00-15:00)

Номер телефона: (044) 257-93-15 (регистратура)

Адрес: ул. Ломоносова, 33/43 (ст. м. “Васильковская“)

Сайт: unci.org.ua



Диагностика рака: когда обращаться к врачу и где пройти обследование depositphotos.com

Киевский городской консультативно-диагностический центр

Пройти бесплатное обследование можно тем, у кого есть направление от медиков. Для остальных медицинские услуги будут платные.

Режим работы: пн-пт (8:00-20:00); сб (9:00-15:00)

Номер телефона: (044) 502-34-62 (регистратура)

Адрес: ул. Кондратюка, 6 (ст. м. “Героев Днепра“)

Центр онкологии “Кибер клиника академика Ю. П. Спиженко“

Это коммерческая структура, все услуги в клинике платные.

Режим работы: пн-пт (9:00-18:00)

Номера телефонов: (044) 538-03-00; (067) 236-21-45; (066) 386-56-19

Адрес: Киево-Святошинский р-н, с. Капитановка, ул. Советская, 21

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Отметим, что с июля украинцы смогут проходить бесплатные скрининговые тесты для диагностики онкологии. МОЗ инициирует работу программы “Бесплатная диагностика“, где получив направления от своего семейного врача, можно будет пройти 54 диагностические и лечебные услуги, среди которых обследование на наиболее распространенных вида онкологии у мужчин и женщин, а также удаления новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах.

Ранее мы писали, какие продукты помогают предотвратить появление рака груди.