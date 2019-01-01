Езда на велосипеде — один из эффективных способов похудеть, при этом приятно и весело провести время и оздоровить организм.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус регулярно дает советы, как правильно питаться и обрести фигуру мечты. Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ на своей страничке в Instagram рассказала, какой вид транспорта помогает похудеть.



Велосипед - транспортное средство, тренажерный зал и ваш терапевт. Он укрепляет мышцы, тренирует дыхание, улучшает внешний вид и поднимает настроение. Это отличное профилактическое средство для укрепления здоровья.



Диетолог назвала эффективное средство для борьбы с лишним весом depositphotos.com

Фус уточнила, что велосипед - один из самых эффективных средств для борьбы с лишним весом. Расходуется 300-500 ккал/ч человеком, весом 70 кг, когда он крутит педали.

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Катание на велосипеде в течение получаса обеспечит крепким здоровым сном и снимет груз рабочего дня. Диетолог посоветовала, чтобы не было обезвоживания брать с собой бутылку воды.

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