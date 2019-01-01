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Диетолог назвала эффективное средство для борьбы с лишним весом

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Езда на велосипеде — один из эффективных способов похудеть, при этом приятно и весело провести время и оздоровить организм.
Диетолог назвала эффективное средство для борьбы с лишним весом
Диетолог назвала эффективное средство для борьбы с лишним весом
depositphotos.com

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус регулярно дает советы, как правильно питаться и обрести фигуру мечты. Диетолог проекта “Зважені та щасливі“  на своей страничке в Instagram рассказала, какой вид транспорта помогает похудеть. 

Велосипед - транспортное средство, тренажерный зал и ваш терапевт. Он укрепляет мышцы, тренирует дыхание, улучшает внешний вид и поднимает настроение. Это отличное профилактическое средство для укрепления здоровья.

Диетолог назвала эффективное средство для борьбы с лишним весом
Диетолог назвала эффективное средство для борьбы с лишним весом
depositphotos.com

Фус уточнила, что велосипед - один из самых эффективных средств для борьбы с лишним весом. Расходуется 300-500 ккал/ч человеком, весом 70 кг, когда он крутит педали.

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Катание на велосипеде в течение получаса обеспечит крепким здоровым сном и снимет груз рабочего дня. Диетолог посоветовала, чтобы не было обезвоживания брать с собой бутылку воды.

Ранее мы писали, какие основные причины лишнего веса. 

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Теги: советы диетолога, Светлана Фус, велосипед
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Источник: instagram.com

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