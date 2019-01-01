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Ульяна Супрун рассказала о болезни, против которой нет лекарств

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Вакцинация — единственный действенный способ.
Ульяна Супрун рассказала о болезни, против которой нет лекарств
Ульяна Супрун рассказала о болезни, против которой нет лекарств
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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун опровергла то, что корь - детская болезнь. 

Сегодня количество больных корью в Украине регулярно растет. Сейчас зафиксирована крупнейшая вспышка кори за всю историю независимости. С ее начала заболело более 100 тысяч человек, от осложнений скончались 37.

От последствий этой совсем недетской болезни умерли и взрослые. Только в Киеве в этом году взрослых больных корью на полтысячи больше, чем детей, - подчеркнула Супрун.
 

Если не имеете иммунитета, вы можете заразиться, когда:

  • оказались на улице даже в ста метрах от больного;
  • прошлись в подъезде, где час назад проходил больной;
  • зашли в магазин, маршрутку или аптеку, где только что был больной.

9 из 10 невакцинированных людей при контакте с больными заболеют. По данным Европейского центра по контролю за заболеваниями, от 1 больного корью в среднем заражается 12-18 человек, в то время как от 1 больного гриппом — до 4 человек. Корь значительно заразнее гриппа.

Ульяна Супрун рассказала о болезни, против которой нет лекарств
Ульяна Супрун рассказала о болезни, против которой нет лекарств
depositphotos.com

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Единственный способ защитить себя и свою семью — сделать прививку. Отказываясь от вакцинации, люди подвергают опасности себя и семью, а также своих друзей, коллег, одноклассников своих детей, соседей и даже случайных прохожих

Ранее мы писали, что вакцину от кори можно сделать бесплатно. 

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Теги: Ульяна Супрун, корь, вакцинация
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Источник: facebook.com

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