Эти упражнения рекомендуется делать и детям, и взрослым.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram посоветовал тренировать мозг при помощи простых упражнение.



Он отметил, что американские ученые из Университета Виргинии выяснили: к 27 годам в работе мозга начинаются перебои, а к 37 существенно ухудшается память.

Комаровский поделился рассказом психолога и писательницы Надежды Железняк о четырех эффективных упражнениях для тренировки мозга.

Разрушаем привычки

Попробуйте, например, почистить зубы другой рукой. А еще, можно пойти новым маршрутом в садик. Удивительно, сколько можно сделать новых открытий всего лишь прогулявшись по непривычной улице.



Доктор Комаровский назвал полезные упражнения для мозга depositphotos.com

Когда идёте по городу, старайтесь каждый раз заметить что-то новое и необычное

Можно поиграть с ребенком в игру, как будто вы – турист и попали первый раз в город. Для этого, можно подготовить несколько интересных фактов: узнать, почему улица называется именно так или заметить необычную постройку и разгадать ее историю.⠀

Учите каждый день новое слово

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Будь то термин из кулинарной книги или вид растения. Увлекайтесь всем миром! Если вашему ребенку 3-4 года, и он постоянно спрашивает: “Почему трава зеленая?“, “Как появляются слезы?“, старайтесь не отвечать привычными фразами “вырастешь – узнаешь“, “это и ежу понятно“. Вместе постигайте ответы на эти вопросы. Вы тоже узнаете массу нового!

Например, откуда взялось выражение “и ежу понятно“? По одной из версий, автор - поэт В. Маяковский (оно встречается в его стихотворении). По другой: в интернатах для одаренных детей, тех, кто приходил на последний год учебы и пока отставал от других, помещали в классы с буквами Е Ж И. Поток так и называли — “ежи“.⠀



Доктор Комаровский назвал полезные упражнения для мозга depositphotos.com

Спросите у ребенка, как прошел его день

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Можно завести традицию перед сном обмениваться тремя самыми яркими впечатлениями. Родители тоже участвуют! Это может быть яркий вкус клубники за завтраком, внезапная встреча с подругой, пение необычной птицы. Можно задавать уточняющие вопросы на внимание, например, какого цвета платье было на подруге? Тем самым мы не только приучаем себя и ребенка к наблюдательности.

Ранее мы писали, как развить зрительную память.