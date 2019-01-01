Узнайте, когда стоит обращаться к врачу.

Субфебрильная температура: о чем может говорить температура 37 Depositphotos.com

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Некоторые люди видя на градуснике 37°C начинают паниковать, действительно ли такое повышение повод для беспокойства? Ivona расскажет, что такое субфебрильная температура и когда стоит обращаться к врачу.

Что такое субфебрильная температура?

Это повышение температуры в диапазоне 37-38°C. Еще ее называют субфебрильная лихорадка. Если вы не больным гриппом или другими заболеваниями, нет никаких симптомов простуды, то увидев на термометре 37.0-37.2 °C, не стоит паниковать. Также такая температура может быть после удаления зуба или операции.



Субфебрильная температура: о чем может говорить температура 37 pinterest.com

Субфебрильная температура для женского здоровья:

На первом триместре температура может быть повышаться до 37.5°C. Это происходит из-за увеличение прогестерона. Но стоит об этом сказать своему врачу.

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Температура может повышаться перед менструацией, из-за увеличения выработки эстрогена и эстрадиола.



Температура 37°C может возникать в период менопаузы.

Когда стоит обратиться к врачу:

Взрослые:

Следует обратиться за помощью, если температура сопровождается следующими симптомами:

сыпь;

рвота;

сильная головная боль;

отек горла;

мышечная слабость;

затрудненное дыхание.

Субфебрильная температура: о чем может говорить температура 37 Depositphotos.com

Дети:

Для ребенка до 3 лет любая повышенная температура – повод обратиться к педиатру и не откладывать этого. Тем более если кроме температуры еще есть понос, и кашель.

Дети 3+

Если у ребенка нормальное поведение, и он не жалуется на самочувствие. Но если спустя 3 дня температура не падает, и появились симптомы: раздражительно, диарея, рвота, то стоит обратиться за помощью к педиатру.

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