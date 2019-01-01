Субфебрильная температура: о чем может говорить температура 37
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Некоторые люди видя на градуснике 37°C начинают паниковать, действительно ли такое повышение повод для беспокойства? Ivona расскажет, что такое субфебрильная температура и когда стоит обращаться к врачу.
Что такое субфебрильная температура?
Это повышение температуры в диапазоне 37-38°C. Еще ее называют субфебрильная лихорадка. Если вы не больным гриппом или другими заболеваниями, нет никаких симптомов простуды, то увидев на термометре 37.0-37.2 °C, не стоит паниковать. Также такая температура может быть после удаления зуба или операции.
Субфебрильная температура для женского здоровья:
На первом триместре температура может быть повышаться до 37.5°C. Это происходит из-за увеличение прогестерона. Но стоит об этом сказать своему врачу.
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Температура может повышаться перед менструацией, из-за увеличения выработки эстрогена и эстрадиола.
Температура 37°C может возникать в период менопаузы.
Когда стоит обратиться к врачу:
Взрослые:
Следует обратиться за помощью, если температура сопровождается следующими симптомами:
- сыпь;
- рвота;
- сильная головная боль;
- отек горла;
- мышечная слабость;
- затрудненное дыхание.
Дети:
Для ребенка до 3 лет любая повышенная температура – повод обратиться к педиатру и не откладывать этого. Тем более если кроме температуры еще есть понос, и кашель.
Дети 3+
Если у ребенка нормальное поведение, и он не жалуется на самочувствие. Но если спустя 3 дня температура не падает, и появились симптомы: раздражительно, диарея, рвота, то стоит обратиться за помощью к педиатру.
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