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Диетолог назвала основные причины лишнего веса

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Узнайте, что влияет на появление лишнего веса.
Диетолог назвала основные причины лишнего веса
Диетолог назвала основные причины лишнего веса
depositphotos.com

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему мы можем набирать лишний вес. 

Основные причины избыточного веса, связанные с нарушениями в питании. Почему мы поправляемся?

  • Неадекватно оцениваем объем съеденного. Фус рекомендует завести дневник для записи всего съеденного за день для контроля не только количества, но и качества потребляемой пищи.
  • Уменьшаем вред съеденного и выпитого нами. Ошибочно считать, что бутылка газировки или маленький пакетик чипсов никак не повлияют на вес.
  • Не уделяем должного внимания физическим нагрузкам, а они повышают скорость обмена веществ в организме. Не надо сразу бежать марафон - достаточно найти именно тот вид “движения“, который понравится и будет вдохновлять, и сделать это частью своей повседневной жизни.
  • Ограничиваем себя в жирах, а их есть надо. В противном случае тело начнет переводить сначала углеводы, а затем и белок в запасы жира.

Диетолог назвала основные причины лишнего веса
Диетолог назвала основные причины лишнего веса
facebook.com/svetlanafus/

Ранее мы писали, почему нужно есть овощи. 

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Теги: советы диетолога, лишний вес
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Источник: facebook.com

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