Узнайте, что влияет на появление лишнего веса.

Читай также: Продукты, которые разжижают кровь

Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему мы можем набирать лишний вес.

Основные причины избыточного веса, связанные с нарушениями в питании. Почему мы поправляемся?

Неадекватно оцениваем объем съеденного. Фус рекомендует завести дневник для записи всего съеденного за день для контроля не только количества, но и качества потребляемой пищи.

Уменьшаем вред съеденного и выпитого нами. Ошибочно считать, что бутылка газировки или маленький пакетик чипсов никак не повлияют на вес.

Не уделяем должного внимания физическим нагрузкам, а они повышают скорость обмена веществ в организме. Не надо сразу бежать марафон - достаточно найти именно тот вид “движения“, который понравится и будет вдохновлять, и сделать это частью своей повседневной жизни.

Ограничиваем себя в жирах, а их есть надо. В противном случае тело начнет переводить сначала углеводы, а затем и белок в запасы жира.

Диетолог назвала основные причины лишнего веса facebook.com/svetlanafus/

Ранее мы писали, почему нужно есть овощи.