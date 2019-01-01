С возрастом нашей коже все сложнее перестраиваться в период похудения.

Что происходит с кожей в разном возрасте при похудении depositphotos.com

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Похудение – это непростой труд. И когда минус на весах начинает радовать, то может появиться другая проблема – с кожей. Ivona расскажет, как похудение влияет на кожу в определенном возрасте.

18-25 лет

Проще всего похудеть в этом возрасте. Нет проблем с метаболизмом и коллаген хорошо вырабатывается, поэтому следует соблюдать общие правила и все будет хорошо. Не нужно забывать выпивать достаточное количество воды, пользоваться мягкими средствами для очистки и есть больше продуктов, в которых содержаться антиоксиданты.



Что происходит с кожей в разном возрасте при похудении depositphotos.com

25-35 лет

Чтобы получить фигуру мечты следует очень тщательно следить за питанием, а также особое внимание уделять спорту. От строгих диет нужно отказаться – они негативно сказываются на состоянии кожи. Стоит особое внимание уделить продуктам с содержанием минералов.

35-45 лет

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В этом возрасте кожа начинает терять эластичность, а если еще идет активное похудение, то проблема усугубляется. Необходимо, чтобы в рационе были все необходимые элементы. Также стоит начать делать гимнастику для лица.



Что происходит с кожей в разном возрасте при похудении depositphotos.com

45+

В этот период очень сложно сбросить лишний вес, но если следить за питанием и вести активный образ жизни, результат порадует. Нужно много времени проводить на свежем воздухе, заниматься йогой, тщательно следить за водным балансом, и конечно же, не забывать о специальных средствах по уходу.

Как ухаживать за кожей:

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В любом возраст не стоит забывать об увлажнение

Тщательно очищать кожу от мертвых клеток

Использовать натуральную косметику

Летом не забывать использовать солнцезащитным кремом.

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