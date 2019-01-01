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Признаки нехватки витаминов

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Авитаминоз – серьезная проблема, решать которую следует незамедлительно.
Признаки нехватки витаминов
Признаки нехватки витаминов
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Строгая диета, постоянные стрессы, и даже генетическая наследственность могут лишить организм витаминов и других полезных элементов. Следует более внимательно относиться к своему здоровью, дефицит витаминов может стать причиной развития разных заболеваний. Ivona расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание.

  • Ломкие волосы и ногти

Если ломаются ногти, секутся волосы, то нужно не средства искать, следует пересмотреть свое питание. Чаще всего это говорит о том, что организму не хватает витамина В7. Чтобы исправить эту ситуацию, следует добавить в рацион молочные продукты, цветную капусту, шпинат, брокколи, зерновые.

Признаки нехватки витаминов
Признаки нехватки витаминов
pinterest

  • Язвочки в уголках губ и потрескавшиеся губы

Организму не хватает железа и витамина В. Нужно начать есть бобовые, орехи, цельнозерновые орехи.

  • Синяки на ногах

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Если есть дефицит витамина А, то могут появиться гематомы. Этот витамин способствует образованию коллагена, которые укрепляет кровеносные сосуды. Добавьте в свой рацион брокколи, клубнику, апельсины.

Признаки нехватки витаминов
Признаки нехватки витаминов
pinterest

  • Гусиная кожа на локтях и задней части рук

Она появляется, когда в рационе дефицит цинка и витамина. Эти элементы можно найти в домашней птице, хумусе, тыкве, сладком картофеле и дыне.

  • Синдром беспокойных ног, или синдром Уиллиса-Экбома

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Если вам нужно постоянно двигать ногами в спокойном состояние, то тут дело не в привычке. Это значит организму не хватает магния. Стоит начать есть кешью, шпинат, куриные яйца, рис, гречку.

Ранее мы писали, какие признаки нехватки жиров. 

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Теги: дефицит витаминов, правильное питание
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Источник: ivona.bigmir.net

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