Авитаминоз – серьезная проблема, решать которую следует незамедлительно.

Читай также: Заболевания, которые вызывает газированная вода

Строгая диета, постоянные стрессы, и даже генетическая наследственность могут лишить организм витаминов и других полезных элементов. Следует более внимательно относиться к своему здоровью, дефицит витаминов может стать причиной развития разных заболеваний. Ivona расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание.

Ломкие волосы и ногти

Если ломаются ногти, секутся волосы, то нужно не средства искать, следует пересмотреть свое питание. Чаще всего это говорит о том, что организму не хватает витамина В7. Чтобы исправить эту ситуацию, следует добавить в рацион молочные продукты, цветную капусту, шпинат, брокколи, зерновые.



Признаки нехватки витаминов pinterest

Язвочки в уголках губ и потрескавшиеся губы

Организму не хватает железа и витамина В. Нужно начать есть бобовые, орехи, цельнозерновые орехи.

Синяки на ногах

Читай также: Диетолог назвала источники кальция для взрослых

Если есть дефицит витамина А, то могут появиться гематомы. Этот витамин способствует образованию коллагена, которые укрепляет кровеносные сосуды. Добавьте в свой рацион брокколи, клубнику, апельсины.



Признаки нехватки витаминов pinterest

Гусиная кожа на локтях и задней части рук

Она появляется, когда в рационе дефицит цинка и витамина. Эти элементы можно найти в домашней птице, хумусе, тыкве, сладком картофеле и дыне.

Синдром беспокойных ног, или синдром Уиллиса-Экбома

Читай также: Проблемы со здоровьем, в которых виноват сахар

Если вам нужно постоянно двигать ногами в спокойном состояние, то тут дело не в привычке. Это значит организму не хватает магния. Стоит начать есть кешью, шпинат, куриные яйца, рис, гречку.

Ранее мы писали, какие признаки нехватки жиров.