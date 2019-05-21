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Комаровский ответил, есть ли противопоказания у слабительных средств

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Слабительные средства при запорах бывают самыми разнообразными.
Комаровский ответил, есть ли противопоказания у слабительных средств
Комаровский ответил, есть ли противопоказания у слабительных средств

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram регулярно отвечает на вопросы своих подписчиков. В этот раз у доктора спросили: “ есть ли у слабительных средств какие-нибудь противопоказания?“ и Комаровский дал ответ. 

Педиатр отметил, что для того, чтобы использовать эти средства нужен диагноз, нужно понимать причину запора. В конце концов, если речь идет об острой кишечной непроходимости, то слабительные средства могут убить человека. Поэтому, если вдруг нет позывов к дефекации, но у ребенка реально плохое состояние, если есть рвота, если есть метеоризм, если есть повышение температуры, то есть если есть острая какая-то болезнь, то конечно же категорически никаких слабительных, сначала доктор, сначала диагноз.

Комаровский обратил внимание на то, что любое самолечение начинается с врача.

Ранее мы писали, кому рекомендуется употреблять витамин D.

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Теги: Доктор Комаровский, слабительные средства
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Источник: instagram.com

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