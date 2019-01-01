Заболевания, которые вызывает газированная вода
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О вреде газированной воды не слышал только ленивый, но она по прежнему не теряет своей популярности. Ivona расскажет, какие заболевания может спровоцировать газированная вода.
Диетолог Алла Цветкова о вреде газированной воды:
Газировка в чрезмерных количествах и при длительном систематическом употреблении оказывает негативное влияние практически на каждую систему органов человека. Изначально нарушая работу желудочно-кишечного тракта, она запускает многие патологические процессы, которые вскоре могут привести к серьезным функциональным нарушениям других систем. Таким образом, употребление простой и на первый взгляд безобидной сладкой водички может иметь очень нежелательные последствия.
- Диабет
В составе газированных напитках содержаться искусственные подсластители. Регулярное потребление газировки негативно сказывается на здоровье и может быть причиной развития диабета 2 типа.
- Ожирение
Сахарозаменители и ароматизаторы, которые входят в состав газированных напитков повышают риск развития ожирения. Самое опасное, что может образовываться не только подкожных жри, но висцеральный, который скапливается вокруг важных органов. ВОЗ подтверждает наличие связи между возросшим поступлением в организм свободных сахаров, особенно в форме сахаросодержащих напитков, и нездоровым набором веса как детьми, так и взрослыми.
- Онкология
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Добавки цикламат (Е952), сахарин (Е954), аспартам (Е951) очень опасны для организма, а некоторые из и запрещены в Европе. Эти добавки негативно влияют на работу почек, печени, и способствуют развитию злокачественных новообразований.
- Мочекаменная болезнь
Американский ученые не раз доказывали, что те, кто очень часто употребляет газированные напитки чаще сталкивает с образованием камней в почках.
- Вред для зубов и костей
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Регуляторы кислотности: кислота лимонная (Е330), ортофосфорная (Е 338), и яблочная (Е 296) портят эмаль зубов. Бытует мнение, что ортофосфорная кислота вымывает кальций из костей, что может привести к развитию остеопороза. Педиатр Евгений Комаровский не опровергает этот факт, но уточняет, что это нужно выпивать очень много газировки, чтобы вымыть кальций.
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