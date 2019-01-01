Гипертония преследует более половины взрослого населения планеты.

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Гипертония – довольно распространенное явление. Единственный способ снизить артериальное давление – это принимать таблетки. Но медикаментозное лечение будет проходить проще, если его дополнить правильным питанием. Ivona расскажет, какие продукты при гипертонии стоит добавить в рацион.

Мед

Этот продукт хорошо расширяет сосуды. Следует съедать натощак две чайные ложки меда и запивать их теплой водой.

Лимон

Врачи рекомендуют добавить лимон в рацион, цитрусовый сок способствует эластичности сосудов.



Профилактика гипертонии: питание depositphotos.com

Банан

В бананах содержится калий, магний, кальций, витамин D и фолиевая кислота.

Сельдерей

В сельдерее содержатся аминокислоты, эфирные масла, витамины и микроэлементы, что способствует расслаблению сердечной мышцы и улучшению притока крови к органам.

Творог

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Творог – кладезь кальция, калия, магния. Этот продукт способствует расширению сосудов.

Другие способы профилактики гипертонии:

Массаж воротниковой зоны, грудной клетки, плечевого пояса, живота

Струя горячей воды, направленная на затылок​

Голову нужно держать прямо, процедура выполняется в течение 5-7 минут.

Горячие ванночки для рук

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Процедуру выполнять 10-15 минут.

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