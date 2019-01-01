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Профилактика гипертонии: питание

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Гипертония преследует более половины взрослого населения планеты.
Профилактика гипертонии: питание
Профилактика гипертонии: питание
depositphotos.com

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Гипертония – довольно распространенное явление. Единственный способ снизить артериальное давление – это принимать таблетки.  Но медикаментозное лечение будет проходить проще, если его дополнить правильным питанием. Ivona расскажет, какие продукты при гипертонии стоит добавить в рацион.

  • Мед

Этот продукт хорошо расширяет сосуды. Следует съедать натощак две чайные ложки меда и запивать их теплой водой.

  • Лимон

Врачи рекомендуют добавить лимон в рацион, цитрусовый сок способствует эластичности сосудов.

Профилактика гипертонии: питание
Профилактика гипертонии: питание
depositphotos.com

  • Банан

В бананах содержится калий, магний, кальций, витамин D и фолиевая кислота.

  • Сельдерей

В сельдерее содержатся аминокислоты, эфирные масла, витамины и микроэлементы, что способствует расслаблению сердечной мышцы и улучшению притока крови к органам.

  • Творог

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Творог – кладезь кальция, калия, магния. Этот продукт способствует расширению сосудов.

Другие способы профилактики гипертонии:

  • Массаж воротниковой зоны, грудной клетки, плечевого пояса, живота

  • Струя горячей воды, направленная на затылок​

Голову нужно держать прямо, процедура выполняется в течение 5-7 минут.

  • Горячие ванночки для рук

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Процедуру выполнять 10-15 минут.

Ранее мы писали, как питаться летом. 

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Теги: гипертония, правильное питание, продукты, профилактика гипертонии
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Источник: ivona.bigmir.net

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