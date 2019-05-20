Сезонные продукты: чем питаться летом
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Лето – не только море, загар, ночные посиделки с друзьями, а также это возможность разнообразить свой рацион и получить как можно больше витаминов и минералов. Ivona расскажет об особенностях рациона в жаркое время года, а также о полезных сезонных продуктах.
Времена года, продукты питания:
- Весной в заботе нуждается печень, желчный пузырь
- Летом особенно требовательно сердце,тонкий кишечник
- Осенью стоит уделить внимание легким, толстой кишке
- Зимой нужно следить за работой почек и мочеполовой системой
- В межсезонье активен желудок, поджелудочная железа
Диетолог и гастроэнтеролог Лариса Бойченко объяснила, почему стоит сезонным фруктам уделять особое внимание:
Ведь сезонные продукты обладают потрясающим иммуномодулирующим действием, а также детоксикационным эффектом. Кроме того, они ускоряют метаболизм. Это значит, что в каждой клетке нашего организма будут происходить процессы быстрее: не так как у взрослых, а так, как у детей, то есть по сути организм омолаживается.
Поэтому самые полезные продукты летом – это те, которые созревают в сезон. И их нужно есть достаточно много. Лучше всего их сделать базой рациона – 70-80% должны составлять именно сезонные овощи, фрукты, ягоды и зелень.
Сезонные продукты на июнь:
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Июнь – это отличное время, чтобы укрепить свой иммунитет. Ведь в этот период появляются первые ягоды, фрукты и овощи, в которых содержаться много витаминов.
Овощи:
- Спаржа;
- зеленый лук
- укроп;
- шпинат;
- редька;
- редиска;
- фасоль;
- морковь;
- кабачки;
- огурцы;
- болгарский перец;
- цветная капуста;
- брокколи;
- томаты;
Фрукты:
- Клубника;
- земляника;
- черешня;
- красная смородина;
- крыжовник;
- черника
Сезонные продукты на июль:
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В июле стоит наслаждаться дарами природы и не забывать о фруктах и ягодах. Но медики предупреждают, что именно в этом период есть риск подхватить кишечную инфекцию, если не следить за правилами организации своего питания.
Овощи:
- Молодой картофель;
- огурцы;
- помидоры;
- цветная капуста;
- брокколи;
- морковь;
- кабачки;
- баклажаны;
- болгарский перец;
- зеленый горошек;
- фасоль;
- сельдерей;
- лук-порей;
- репчатый лук;
- кресс-салат;
- кочанный салат;
- латук;
- чеснок.
Фрукты:
- Клубника;
- малина;
- вишня;
- черная и красная смородина;
- черника;
- голубика;
- крыжовника;
- персик;
- абрикосы;
- нектарины.
Сезонные продукты на август:
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В августе питаться правильно очень просто: много овощей, зелени и фруктов. Но не стоит забывать о водном балансе, в жару мы теряем до 2 литров жидкости в сутки.
Овощи:
- Картофель;
- помидоры;
- огурцы;
- морковь;
- баклажаны;
- кабачки;
- цуккини;
- цветная капуста;
- красная капуста;
- брокколи;
- зеленый горошек;
- болгарский перец;
- кукуруза;
- репчатый лук;
- редис;
- редька;
- брюква;
- листовая свекла
Фрукты:
- Арбуз;
- дыня;
- сливы;
- персики;
- нектарины;
- абрикосы;
- крыжовник;
- черника;
- смородина;
- облепиха;
Ранее мы писали, какие продукты необходимы для идеального загара.
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