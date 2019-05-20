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Сезонные продукты: чем питаться летом

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Узнайте, каким овощам и фруктам стоит отдавать предпочтение летом.
Сезонные продукты: чем питаться летом
Сезонные продукты: чем питаться летом
depositphotos.com

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Лето – не только море, загар, ночные посиделки с друзьями, а также это возможность разнообразить  свой рацион и получить как можно больше витаминов и минералов. Ivona расскажет об особенностях рациона в жаркое время года, а также  о полезных сезонных продуктах.

Времена года, продукты питания:

  • Весной в заботе нуждается печень, желчный пузырь
  • Летом особенно требовательно сердце,тонкий кишечник
  • Осенью стоит уделить внимание легким, толстой кишке
  • Зимой нужно следить за работой почек и мочеполовой системой
  • В межсезонье активен желудок, поджелудочная железа

Диетолог и гастроэнтеролог Лариса Бойченко объяснила, почему стоит сезонным фруктам уделять особое внимание:

Ведь сезонные продукты обладают потрясающим иммуномодулирующим действием, а также детоксикационным  эффектом. Кроме того, они ускоряют метаболизм. Это значит, что в каждой клетке нашего организма будут происходить процессы быстрее: не так как у взрослых, а так, как у детей, то есть по сути организм омолаживается.  
 
Поэтому самые полезные продукты летом – это те, которые созревают в сезон. И их нужно есть достаточно много. Лучше всего их сделать базой рациона – 70-80% должны составлять именно сезонные овощи, фрукты, ягоды и зелень.

Сезонные продукты: чем питаться летом
Сезонные продукты: чем питаться летом
depositphotos.com

Сезонные продукты на июнь:

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Июнь – это отличное время, чтобы укрепить свой иммунитет. Ведь в этот период появляются первые ягоды, фрукты и овощи, в которых содержаться много витаминов. 

Овощи:

  • Спаржа;
  • зеленый лук
  • укроп;
  • шпинат;
  • редька;
  • редиска;
  • фасоль;
  • морковь;
  • кабачки;
  • огурцы;
  • болгарский перец;
  • цветная капуста;
  • брокколи;
  • томаты;

Фрукты:

  • Клубника;
  • земляника;
  • черешня;
  • красная смородина;
  • крыжовник;
  • черника

Сезонные продукты: чем питаться летом
Сезонные продукты: чем питаться летом
depositphotos.com

Сезонные продукты на июль:

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В июле стоит наслаждаться дарами природы и не забывать о фруктах и ягодах. Но медики предупреждают, что именно в этом период есть риск подхватить кишечную инфекцию, если не следить за правилами организации своего питания.

Овощи:

  • Молодой картофель;
  • огурцы;
  • помидоры;
  • цветная капуста;
  • брокколи;
  • морковь;
  • кабачки;
  • баклажаны;
  • болгарский перец;
  • зеленый горошек;
  • фасоль;
  • сельдерей;
  • лук-порей;
  • репчатый лук;
  • кресс-салат;
  • кочанный салат;
  • латук;
  • чеснок.

Фрукты:

  • Клубника;
  • малина;
  • вишня;
  • черная и красная смородина;
  • черника;
  • голубика;
  • крыжовника;
  • персик;
  • абрикосы;
  • нектарины.

Сезонные продукты: чем питаться летом
Сезонные продукты: чем питаться летом
depositphotos.com

Сезонные продукты на август:

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В августе питаться правильно очень просто: много овощей, зелени и фруктов. Но не стоит забывать о водном балансе, в жару мы теряем до 2 литров жидкости в сутки.

Овощи:

  • Картофель;
  • помидоры;
  • огурцы;
  • морковь;
  • баклажаны;
  • кабачки;
  • цуккини;
  • цветная капуста;
  • красная капуста;
  • брокколи;
  • зеленый горошек;
  • болгарский перец;
  • кукуруза;
  • репчатый лук;
  • редис;
  • редька;
  • брюква;
  • листовая свекла

Фрукты:

  • Арбуз;
  • дыня;
  • сливы;
  • персики;
  • нектарины;
  • абрикосы;
  • крыжовник;
  • черника;
  • смородина;
  • облепиха;

Ранее мы писали, какие продукты необходимы для идеального загара.

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Теги: правильное питание, сезонные овощи, сезонные продукты
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Boxerogos    20.05.2019, 16:15
Оценка:  -1
Boxerogos
Красная смородина очень редко встречается на прилавках рынков,в супермаркетах её вообще никогда не видел.
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