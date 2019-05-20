Узнайте, каким овощам и фруктам стоит отдавать предпочтение летом.

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Лето – не только море, загар, ночные посиделки с друзьями, а также это возможность разнообразить свой рацион и получить как можно больше витаминов и минералов. Ivona расскажет об особенностях рациона в жаркое время года, а также о полезных сезонных продуктах.

Времена года, продукты питания:

Весной в заботе нуждается печень, желчный пузырь

Летом особенно требовательно сердце,тонкий кишечник

Осенью стоит уделить внимание легким, толстой кишке

Зимой нужно следить за работой почек и мочеполовой системой

В межсезонье активен желудок, поджелудочная железа

Диетолог и гастроэнтеролог Лариса Бойченко объяснила, почему стоит сезонным фруктам уделять особое внимание:

Ведь сезонные продукты обладают потрясающим иммуномодулирующим действием, а также детоксикационным эффектом. Кроме того, они ускоряют метаболизм. Это значит, что в каждой клетке нашего организма будут происходить процессы быстрее: не так как у взрослых, а так, как у детей, то есть по сути организм омолаживается.



Поэтому самые полезные продукты летом – это те, которые созревают в сезон. И их нужно есть достаточно много. Лучше всего их сделать базой рациона – 70-80% должны составлять именно сезонные овощи, фрукты, ягоды и зелень.

Сезонные продукты: чем питаться летом depositphotos.com

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Июнь – это отличное время, чтобы укрепить свой иммунитет. Ведь в этот период появляются первые ягоды, фрукты и овощи, в которых содержаться много витаминов.

Овощи:

Спаржа;

зеленый лук

укроп;

шпинат;

редька;

редиска;

фасоль;

морковь;

кабачки;

огурцы;

болгарский перец;

цветная капуста;

брокколи;

томаты;

Фрукты:

Клубника;

земляника;

черешня;

красная смородина;

крыжовник;

черника

Сезонные продукты: чем питаться летом depositphotos.com

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В июле стоит наслаждаться дарами природы и не забывать о фруктах и ягодах. Но медики предупреждают, что именно в этом период есть риск подхватить кишечную инфекцию, если не следить за правилами организации своего питания.

Овощи:

Молодой картофель;

огурцы;

помидоры;

цветная капуста;

брокколи;

морковь;

кабачки;

баклажаны;

болгарский перец;

зеленый горошек;

фасоль;

сельдерей;

лук-порей;

репчатый лук;

кресс-салат;

кочанный салат;

латук;

чеснок.

Фрукты:

Клубника;

малина;

вишня;

черная и красная смородина;

черника;

голубика;

крыжовника;

персик;

абрикосы;

нектарины.

Сезонные продукты: чем питаться летом depositphotos.com

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В августе питаться правильно очень просто: много овощей, зелени и фруктов. Но не стоит забывать о водном балансе, в жару мы теряем до 2 литров жидкости в сутки.

Овощи:

Картофель;

помидоры;

огурцы;

морковь;

баклажаны;

кабачки;

цуккини;

цветная капуста;

красная капуста;

брокколи;

зеленый горошек;

болгарский перец;

кукуруза;

репчатый лук;

редис;

редька;

брюква;

листовая свекла

Фрукты:

Арбуз;

дыня;

сливы;

персики;

нектарины;

абрикосы;

крыжовник;

черника;

смородина;

облепиха;

Ранее мы писали, какие продукты необходимы для идеального загара.