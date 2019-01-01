Витамин С — это аскорбиновая кислота, являющаяся неизменным участником самых разных жизненно важных процессов в организме.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус продолжает делиться полезной информацией со своими подписчиками. На своей страничке в Facebook диетолог проекта “Зважені та щасливі“ рассказала о полезных свойствах витамина С.

Что следует знать о витамине С

Витамин С - антиоксидант, который участвует в механизмах заживления ран, усвоении железа, работе иммунной системы. Суточной нормы витамина С хватает организму для борьбы со свободными радикалами, поддержания оптимальных функций соединительной и костной ткани, а также для борьбы со старением.

В современном мире дефицит витамина С испытывает очень незначительное количество людей. Эксперты ВОЗ рекомендуют прием витамина С женщинам во время беременности только при определенных рисках.

Больше не значит лучше. Витамин С является водорастворимым и не способен накапливать в тканях больше, чем требуется организму. Поэтому витамин С необходимо употреблять в пищу ежедневно, а не принимать курсами. Иными словами, невозможно накопить достаточную дозу витамина С на зиму.

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Диетолог назвала полезные свойства витамина С depositphotos.com

Витамин C полученный с продуктами питания или пищевыми добавками не защищает от развития онкологических заболеваний. Тем более, не может быть назначен, особенно в высоких дозах, при лечении онкологических заболеваний, так как может снизить эффективность проведения курса радио- и химиотерапии. Важно получить суточную норму витамина для оптимизации метаболизма, а не для того, чтобы с его помощью лечить заболевания.

Не помогает “сжигать“ жировую ткань!

Не снижает риск простудных и вирусных заболеваний. Однако, согласно некоторым исследованиям, может незначительно сократить время течения болезни, если начать принимать его при первых признаках простуды

Витамин С в продуктах питания при термообработке теряется. Потери витамина при термообработке:

​жарка - 38 - 80%

варка - потеря 33 - 70%

тушение - 24 - 70%

микроволновке - 16 - 40%

на пару - менее 10%

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Витамин С обязательно должен присутствовать в ежедневном рационе. А его дополнительный прием в виде БАДов при полноценном питании спорный вопрос.

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