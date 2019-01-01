Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Диетолог назвала полезные свойства витамина С

Комментариев: 0
Витамин С — это аскорбиновая кислота, являющаяся неизменным участником самых разных жизненно важных процессов в организме.
Диетолог назвала полезные свойства витамина С
Диетолог назвала полезные свойства витамина С
depositphotos.com

Читай также: Диетолог назвала источники кальция для взрослых

Популярный украинский диетолог Светлана Фус продолжает делиться полезной информацией со своими подписчиками. На своей страничке в Facebook диетолог проекта “Зважені та щасливі“ рассказала о полезных свойствах витамина С. 

Что следует знать о витамине С

  • Витамин С - антиоксидант,  который участвует в механизмах заживления ран, усвоении железа, работе иммунной системы. Суточной нормы витамина С хватает организму для борьбы со свободными радикалами, поддержания оптимальных функций соединительной и костной ткани, а также для борьбы со старением.
  • В современном мире дефицит витамина С испытывает очень незначительное количество людей. Эксперты ВОЗ рекомендуют прием витамина С женщинам во время беременности только при определенных рисках. 
  • Больше не значит лучше. Витамин С является водорастворимым и не способен накапливать в тканях больше, чем требуется организму. Поэтому витамин С необходимо употреблять в пищу ежедневно, а не принимать курсами. Иными словами, невозможно накопить достаточную дозу витамина С на зиму.

Диетолог назвала полезные свойства витамина С
Диетолог назвала полезные свойства витамина С
depositphotos.com

  • Витамин C полученный с продуктами питания или пищевыми добавками не защищает от развития онкологических заболеваний. Тем более, не может быть назначен, особенно в высоких дозах, при лечении онкологических заболеваний, так как может снизить эффективность проведения курса радио- и химиотерапии.  Важно получить суточную норму витамина для оптимизации метаболизма, а не для того, чтобы с его помощью лечить заболевания.
  • Не помогает “сжигать“ жировую ткань!
  • Не снижает риск простудных и вирусных заболеваний. Однако, согласно некоторым исследованиям, может незначительно сократить время течения болезни, если начать принимать его при первых признаках простуды 
  • Витамин С в продуктах питания при термообработке теряется. Потери витамина при термообработке:
    ​жарка - 38 - 80%
    варка - потеря 33 - 70%
    тушение - 24 - 70%
    микроволновке - 16 - 40%
    на пару - менее 10% 

Читай также: Диетолог рассказала, как правильно приготовить кашу на завтрак

Витамин С обязательно должен присутствовать в ежедневном рационе. А его дополнительный прием в виде БАДов при полноценном питании спорный вопрос.

Ранее мы писали, почему овощи нужно есть каждый день. 

Поделись:
Теги: Светлана Фус, советы диетолога, витамин С
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: facebook.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь