Есть масса привычек, которые мы за собой даже не замечаем, но они приносят нам вред.

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Давно известно, чтобы быть здоровым необходимо следить за питанием, вести активный образ жизни, регулярно обследоваться. Но не всегда у нас получается соблюдать такие простые правила. И чаще всего мы это уже делаем, когда появились определенные проблемы со здоровьем. Мы можем вредить своему здоровью, имея некоторые привычки.

Обувь на высоком каблуке

Многие женщине в качестве повседневной обуви выбирают туфли,босоножки на высоком каблуке. Это красиво, сексуально, и придает образу особого шарма. Но и не здоровье это отражается, правда не лучшем образом. Высокие каблуки негативно влияют на суставы, впоследствии чего может появиться артрит, повреждение сухожилий, боль в спине.



Привычки, которые вредят женскому здоровью depositphotos.com

Сон в макияже

Иногда, возвращаясь после вечеринки домой, лень смывать макияж. Но нужно все же с этой привычкой бороться, иначе могут появляться высыпания, раздражения.

Тяжелая сумка

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Вроде складываешь в сумочку чуть-чуть вещей, а все равно она тяжелая. Сегодня столько разных гаджетов и аксессуаров без которых не обойтись, но как-то нужно решать эту проблему. Тяжелый вес может привести к серьезным проблемам со спиной, болям в шее, а также быть причиной плохой осанки.



Неправильно подобранный размер бюстгальтера

Считается, что около 70% женщин носят бюстгальтер неправильного размера. На здоровье это может сказаться тем, что появляется боль в спине,шее,груди, нарушается кровообращение, могут возникнуть высыпания.

Недосып

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Это не новость, что недосып вредит здоровью. Но следует напомнить еще раз, что недостаток сна приводит к развитию сердечных заболеваний, к набору лишнего веса, и негативно влияет на кровяное давление.

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