Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Какие эфирные масла защитят от клещей

Комментариев: 0
Предотвратить укусы клещей легко.
Какие эфирные масла защитят от клещей
Какие эфирные масла защитят от клещей
depositphotos.com

Читай также: Бактерии на руках: чем опасны и почему важно мыть руки не только во время коронавируса

Лето и весна - идеальная пора, если бы не одно “но“ - насекомые. Особо опасны клещи, поэтому нужно заранее подумать, , как защитить себя от укусов. Эфирные масла могут обеспечить эффективную и безопасную защиту от клещей и комаров.

Сейчас очень много разных репеллентных средств от клещей, но в них содержатся токсичные “химикаты», которые могут провоцировать головную боль и тошноту.

Стоит знать, что клещи бояться запаха эфирных масел, поэтому рекомендуется их применять, чтобы защитить себя от укусов.

Какие эфирные масла защитят от клещей
Какие эфирные масла защитят от клещей
depositphotos.com

Взрослым и детям стоит использовать разные эфирные масла.

Взрослым подойдут:

  • базилик и тимьян;
  • розмарин и мята;
  • кедр и лаванда;
  • пальмароза и герань;
  • эвкалипт и баевое дерево.

Детям подойдут:

  • чайное дерево;
  • гвоздика;
  • герань;
  • роза;
  • эвкалипт.

Для приготовления репеллентов от клещей в домашних условиях понадобятся:

  • спирт;
  • базовое масло;
  • уксус.

Какие эфирные масла защитят от клещей
Какие эфирные масла защитят от клещей
pinterest

 Какие репеллентные средства от клещей можно приготовить в домашних условиях:

  • 2 ч.л одного из эфирных масел растворить в небольшом количестве спирта, смешать полученные раствор с чистой водой (200 мл) и перелить во флако с пульверизатором. Полученный спрей можно наносить на волосы, спальные мишки, одежду.

Также вместо спирта можно использовать столовый уксус: на 4 ч.л – 15 капель масла и смешать с 2 ст.л воды.

На основе эфирных масел можно приготовить крем-масло для тело, которое также эффективно в борьбе с клещами.

  • 300 мл эфирного масла соединить с кремом на основе алоэ вера (150 мл) и все ингредиенты взболтать до однородной смеси, потом еще добавить эфирного масла и все взболтать.
  • Полученный крем наносится на любые участки тела.

Ранее мы писали, что следует знать о болезни Лайма. 

Поделись:
Теги: клещи, защита от клещей, эфирные масла
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь