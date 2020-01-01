Какие эфирные масла защитят от клещей
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Лето и весна - идеальная пора, если бы не одно “но“ - насекомые. Особо опасны клещи, поэтому нужно заранее подумать, , как защитить себя от укусов. Эфирные масла могут обеспечить эффективную и безопасную защиту от клещей и комаров.
Сейчас очень много разных репеллентных средств от клещей, но в них содержатся токсичные “химикаты», которые могут провоцировать головную боль и тошноту.
Стоит знать, что клещи бояться запаха эфирных масел, поэтому рекомендуется их применять, чтобы защитить себя от укусов.
Взрослым и детям стоит использовать разные эфирные масла.
Взрослым подойдут:
- базилик и тимьян;
- розмарин и мята;
- кедр и лаванда;
- пальмароза и герань;
- эвкалипт и баевое дерево.
Детям подойдут:
- чайное дерево;
- гвоздика;
- герань;
- роза;
- эвкалипт.
Для приготовления репеллентов от клещей в домашних условиях понадобятся:
- спирт;
- базовое масло;
- уксус.
Какие репеллентные средства от клещей можно приготовить в домашних условиях:
- 2 ч.л одного из эфирных масел растворить в небольшом количестве спирта, смешать полученные раствор с чистой водой (200 мл) и перелить во флако с пульверизатором. Полученный спрей можно наносить на волосы, спальные мишки, одежду.
Также вместо спирта можно использовать столовый уксус: на 4 ч.л – 15 капель масла и смешать с 2 ст.л воды.
На основе эфирных масел можно приготовить крем-масло для тело, которое также эффективно в борьбе с клещами.
- 300 мл эфирного масла соединить с кремом на основе алоэ вера (150 мл) и все ингредиенты взболтать до однородной смеси, потом еще добавить эфирного масла и все взболтать.
- Полученный крем наносится на любые участки тела.
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