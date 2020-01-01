Привычки, которые мешают обрести талию

Узнайте распространенные ошибки, которые мешают обрести талию мечты.

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Во время похудения многие сталкиваются с тем, что килограммы уходят, а вот талии все нет. И никакие упражнения не помогают. Возможно, дело в привычках? Ivona расскажет, почему не получается обрести талию.

Пропуск обеда

Сколько раз уже говорилось, что обязательно должно быть 3 приема пища, а в идеале 5. Но многие все равно считают, что если меньше съешь, то быстрее похудеешь. Именно поэтому некоторые любят пропускать обед. А зря. Когда пропускаешь один из приемов пищи, то вероятно сорваться больше. Вечером после рабочего дня есть на ночь – это не самое лучшее решение.

Все-таки стоит подумать над тем, чтобы завтракать, обедать и ужинать.



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Вегетарианство

Если отказ от мяса и рыбы спровоцирован тем, что в них много жира и калорий, это не самое правильное решение. Эти продукты богаты белком и они ускоряют обмен веществ. Смело можно готовить филе и рыбу на пару и не переживать о лишнем весе.

Отказ от хлеба

Да, выпечка, батон и булочки точно не помогут обрести талию, в них отсутствует полезная клетчатка. Но бездрожжевой и цельнозерновой хлеб есть можно – в его составе клетчатка и сложные углеводы.



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Выпивка

Давно известно, что в алкоголе содержится много калорий. Тем, кто не может представить вечера пятницы без игристого сложнее избавиться от лишних сантиметров на талии. Если же все же от алкоголя отказаться никак не получается, то лучше выбирать красное вино.

Злоупотребление сыром

В сыре содержится белок, а значит, он должен присутствовать в рационе. Но не стоит сильно им увлекаться, 200 граммов съеденного сыра со спагетти или пиццей могут добавить несколько лишних сантиметров.

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