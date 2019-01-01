Язва желудка — одна из самых широко распространенных патологий желудочно-кишечного тракта .

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Трудно найти человека, который не испытывал боль в животе. Однако мало кто задумывается о том, что это могут быть первые признаки язвы. Ivona расскажет, на что следует обратить внимание, чтобы вовремя распознать болезнь.

Что такое язва:

Язвенная болезнь – хроническое заболевание желудка и двенадцатиперстной кишки, которое характеризуется рецидивирующим течением с формированием язвенных дефектов. Как объясняет гастроэнтеролог Вероника Корнилова, что язва возникает тогда, когда факторы агрессии заметно “перевешивают“ факторы защиты.



К таким факторам агрессии можно отнести: соляную кислоту, пепсин, дуодено-гастральный рефлюкс.

К факторам защиты относят: слизь,секреция бикарбонатов, регенерации, кровото, простогландины.



Ранние признаки язвы желудка depositphotos.com

Заболевания ЖКТ,

Регулярный прием обезболивающих

Постоянный стресс

Заражение бактерией Helicobacter pylori;

Неправильное питание

Первые признаки язвы желудка, которые нельзя игнорировать:

Рвота, изжога, отрыжка

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Язва может сопровождаться рвотой, состоящей из кислого содержания органа. Также может быть изжога, тошнота, отрыжка. Если это наблюдается, то следует обратиться к врачу.



Ранние признаки язвы желудка depositphotos.com

Внезапная потеря веса

В результате потери аппетита может возникать внезапное снижение веса. Кроме того, частая рвота также является частью симптомов, приводящих к тем же результатам.

Боль в груди или спине

Боль в животе может распространяться на спину или грудь. Если язва проникла через стенку кишечника, боль может быть более интенсивной и продолжительной.

Боль в животе

Наиболее распространенным симптомом язвы желудка является боль в эпигастральной области. Она возникает сразу после еды или спустя пару часов, в зависимости от того, какой участок желудка поражен язвой.

Расстройства пищеварения

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При язве желудка возникает ощущение тяжести в животе, тошнота, изжога, запоры и другие признаки того, что процесс пищеварения протекает неправильно.

К внешним признакам язвы желудка относят следующее:

Наличие серого налета на языке

Повышенная потливость ладоней

​Ранее мы писали как питаться при изжоге.

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