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Спи и худей. Как сон влияет на процесс похудения Pixabay

Очень часто диетологи сталкиваются с тем, что при выполнении всех рекомендаций касательно питания и физической активности человек не худеет, либо даже наоборот набирает вес. Причиной тому может быть...сон.

За последнее десятилетие ритм жизни значительно изменился. Люди стали позже ложиться спать и раньше вставать, чтобы успеть все запланированное. Вечный недосып и усталость становятся перманентным состоянием.

Тем не менее, сон – один из важнейших компонентов здорового образа жизни, он влияет не только на наше настроение и энергию, но и отвечает за работу большинства систем организма.

Разберемся с некоторыми функциями сна, которые влияют на процесс снижения веса.

Сон влияет на аппетит

Согласно исследованиям, недосыпание влияет на выработку гормонов грелина и пептида-1. Ученые выяснили, что у мужчин и женщин эти гормоны вырабатываются по-разному. У мужчин наблюдается рост уровня грелина - гормона, который повышает аппетит. А у женщин, в свою очередь, понижается гормон пептида-1(лептин), который управляет чувством насыщения. Не высыпаясь, мы тем самым стимулируем желание поглощать большее количество пищи.



Спи и худей. Как сон влияет на процесс похудения depositphotos.com

Недосыпание приводит к стрессу

В этом случае речь пойдет о кортизоле – гормоне стресса. Проблемы со сном стимулируют выработку кортизола, который препятствует не только похудению, но и набору мышечной массы. Он стимулирует разрушение белков и повышение уровня глюкозы в крови. ⠀

Во сне стимулируется рост мышечной массы

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“Летаешь во сне, значит растешь“ - отчасти такая примета действительно физиологически обоснована (только без полетов). Во время сна, гипофиз выделяет больше соматотропного гормона (гормона роста), который помогает восстанавливаться нашему организму и отвечает за формирование мышечной массы. А ещё этот волшебный гормон повышает метаболизм (обмен веществ), что для худеющих неоспоримый плюс.



Спи и худей. Как сон влияет на процесс похудения depositphotos.com

Плохой сон влияет на мотивацию

Нарушение сна на самом деле притупляет активность в лобной доле головного мозга, которая отвечает за принятие решений и самоконтроль. Кроме того, исследования показали, что недостаток сна может увеличить вашу привязанность к продуктам с высоким содержанием калорий, углеводов и жиров

Сон поможет повысить физическую активность

Недостаток сна может вызвать дневную усталость, делая вас менее склонными и менее мотивированными для физических упражнений. Постоянные недосыпания увеличивают шансы быстрой усталости во время физической активности. Хорошей новостью является то, что полноценный сон наоборот может помочь улучшить ваши спортивные результаты.



Спи и худей. Как сон влияет на процесс похудения depositphotos.com

Помогает предотвратить инсулинорезистентность

Инсулин - это гормон, который транспортирует сахар из крови в клетки, чтобы использовать его в качестве энергии. Когда клетки становятся инсулинрезистентными, в крови остается больше сахара, и организм, соответственно, вырабатывает больше инсулина для компенсации.

Его избыток повышает чувство голода и заставляет организм накапливать больше калорий в виде жира. Резистентность к инсулину является предшественником диабета 2 типа и увеличения веса.

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Как видим, полноценный сон показан не только людям с целью похудеть, но и всем, кто хочет придерживаться здорового образа жизни. Очень часто люди в борьбе за идеальным весом забывают о здоровье, что в последствии может привести к непоправимым изменениям в организме.

Автор: нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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