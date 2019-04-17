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Таргедия на ЧАЭС: Пугающие кадры Зоны отчуждения

Комментариев: 7
Как сейчас выглядит Припять и ее окрестности, как выглядел взорвавшийся реактор - фото, видео.
Таргедия на ЧАЭС
Таргедия на ЧАЭС
Getty Images

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Сегодня, 26 апреля, исполняется 34 года со дня страшной трагедии - взрыва на ЧАЭС, которая стала одной из самых жутких катастроф за всю историю атомной энергетики. 

Таргедия на ЧАЭС
Таргедия на ЧАЭС
Getty Images

  • Авария на ЧАЭС

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Взрыв в 4 энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, расположенной близ города Припять произошел в 1:23:47 в субботу 26 апреля 1986 года. Причиной официально считают неудачный эксперимент, который вышел из-под контроля. Взрыв полностью полностью разрушил реактор, а здание энергоблока частично обрушилось, в помещениях и на крыше начался пожар.

Таргедия на ЧАЭС
Таргедия на ЧАЭС
Getty Images

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В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90 и других - период полураспада некоторых из них - более 28 лет.

Таргедия на ЧАЭС
Таргедия на ЧАЭС
Getty Images

В следствии аварии 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, более 115 тысяч человек были эвакуированы из 30-километровой зоны. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали более 600 тыс. человек.

Таргедия на ЧАЭС
Таргедия на ЧАЭС
Getty Images

Таргедия на ЧАЭС
Таргедия на ЧАЭС
Getty Images

Таргедия на ЧАЭС
Таргедия на ЧАЭС
Getty Images

Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, по большей части Европы. Больше всего пострадали Украина, Беларусь и Россия.

В 2018 году завершилась установка нового саркофага на ЧАЭС, построенного французской компанией. 

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Стоит отметить, что сейчас в Чернобыль водят экскурсии, даже существует авиа-вариант - зону отчуждения облетают на винтажном самолете.

  • Как сейчас выглядит Зона отчуждения

О трагедии на Чернобыльской АЭС снимают кино, в частности, в 2018 году на экраны вышел украинский фильм “Брама“, по одноименной пьесе Павла Арье “Баба Прися“. Рассказывает о трагедии людей, живущих в Зоне отчуждения. Также Чернобылю часто посвящали песни и снимали там клипы, так. одну из композиций Sognando Chernobyl посвятил Адриано Челентано. В 2019 году вышел сериал "Чернобыль", который стал одним из самых популярных мини-сериалов того года.

Ранее мы писали, что Уляна Супрун посоветовала, как нормализовать гормональный фон.

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Теги: чернобыльская авария, взрыв, годовщина
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (7)
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Фредди Крюгер  (аноним)  18.04.2019, 09:58
Оценка:  0
Фредди Крюгер
Кароч - просралы Украину, прассялы Нэньку... А кто, там сел и за что это уже эпизоды. А жидва продолжает морочить головы гоям, а пипл хавкает. И за это точно никто не сядет!
Viktor112    18.04.2019, 08:39
Оценка:  0
Viktor112
1896 рік - початок розрухи на Україні
Сьогодні це явно видимо. Явно що це була диверсія, чия, про це історія - умалчує - пока
гость  (аноним)  18.04.2019, 07:30
Оценка:  0
гость
Да и правды, в общем-то, до сих пор нет про ту катастрофу!
гость  (аноним)  17.04.2019, 18:51
Оценка:  +1
гость
Еще в январе 2015 года хакерская группа «Киберкут» публиковала сведения о том, что как минимум половина украинской техники имеет советские паспорта с отметками о дислокации в Чернобыльской зоне.
Скреп судя по тебе, у тебя не только онкология, но и заражение мозга.
Духовный_скреп    17.04.2019, 17:21
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Самое интересное,что птички и животные выжили,а вот всю технику радиация "съела".И ни одна мразь за это не села на зону.Потом врачи пишут о страшной онкологии в Украине.
Галанта    18.04.2019, 09:18
Оценка:  +1
Галанта
Вообще-то села. Сам Анатолий Дятлов, под руководством которого и произошла авария. Он получил ужасающую дозу радиации, но выжил. Умер в 1995 году от инфаркта.
Anvla    17.04.2019, 17:18
Оценка:  +5
Anvla
А тим часом збудували новий радіаційний могильник поруч з Чорнобилем, і всі мовчать.
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