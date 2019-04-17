Таргедия на ЧАЭС: Пугающие кадры Зоны отчуждения
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Сегодня, 26 апреля, исполняется 34 года со дня страшной трагедии - взрыва на ЧАЭС, которая стала одной из самых жутких катастроф за всю историю атомной энергетики.
- Авария на ЧАЭС
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Взрыв в 4 энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, расположенной близ города Припять произошел в 1:23:47 в субботу 26 апреля 1986 года. Причиной официально считают неудачный эксперимент, который вышел из-под контроля. Взрыв полностью полностью разрушил реактор, а здание энергоблока частично обрушилось, в помещениях и на крыше начался пожар.
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В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90 и других - период полураспада некоторых из них - более 28 лет.
В следствии аварии 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, более 115 тысяч человек были эвакуированы из 30-километровой зоны. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали более 600 тыс. человек.
Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, по большей части Европы. Больше всего пострадали Украина, Беларусь и Россия.
В 2018 году завершилась установка нового саркофага на ЧАЭС, построенного французской компанией.
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Стоит отметить, что сейчас в Чернобыль водят экскурсии, даже существует авиа-вариант - зону отчуждения облетают на винтажном самолете.
- Как сейчас выглядит Зона отчуждения
О трагедии на Чернобыльской АЭС снимают кино, в частности, в 2018 году на экраны вышел украинский фильм “Брама“, по одноименной пьесе Павла Арье “Баба Прися“. Рассказывает о трагедии людей, живущих в Зоне отчуждения. Также Чернобылю часто посвящали песни и снимали там клипы, так. одну из композиций Sognando Chernobyl посвятил Адриано Челентано. В 2019 году вышел сериал "Чернобыль", который стал одним из самых популярных мини-сериалов того года.
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Сьогодні це явно видимо. Явно що це була диверсія, чия, про це історія - умалчує - пока
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