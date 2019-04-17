Таргедия на ЧАЭС: Пугающие кадры Зоны отчуждения

Как сейчас выглядит Припять и ее окрестности, как выглядел взорвавшийся реактор - фото, видео.

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Сегодня, 26 апреля, исполняется 34 года со дня страшной трагедии - взрыва на ЧАЭС, которая стала одной из самых жутких катастроф за всю историю атомной энергетики.

Таргедия на ЧАЭС Getty Images

Авария на ЧАЭС

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Взрыв в 4 энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, расположенной близ города Припять произошел в 1:23:47 в субботу 26 апреля 1986 года. Причиной официально считают неудачный эксперимент, который вышел из-под контроля. Взрыв полностью полностью разрушил реактор, а здание энергоблока частично обрушилось, в помещениях и на крыше начался пожар.

Таргедия на ЧАЭС Getty Images

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В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90 и других - период полураспада некоторых из них - более 28 лет.

Таргедия на ЧАЭС Getty Images

В следствии аварии 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, более 115 тысяч человек были эвакуированы из 30-километровой зоны. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали более 600 тыс. человек.

Таргедия на ЧАЭС Getty Images

Таргедия на ЧАЭС Getty Images

Таргедия на ЧАЭС Getty Images

Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, по большей части Европы. Больше всего пострадали Украина, Беларусь и Россия.

В 2018 году завершилась установка нового саркофага на ЧАЭС, построенного французской компанией.

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Стоит отметить, что сейчас в Чернобыль водят экскурсии, даже существует авиа-вариант - зону отчуждения облетают на винтажном самолете.

Как сейчас выглядит Зона отчуждения

О трагедии на Чернобыльской АЭС снимают кино, в частности, в 2018 году на экраны вышел украинский фильм “Брама“, по одноименной пьесе Павла Арье “Баба Прися“. Рассказывает о трагедии людей, живущих в Зоне отчуждения. Также Чернобылю часто посвящали песни и снимали там клипы, так. одну из композиций Sognando Chernobyl посвятил Адриано Челентано. В 2019 году вышел сериал "Чернобыль", который стал одним из самых популярных мини-сериалов того года.

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