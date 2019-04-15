Узнайте, что может вызывать боль в спине.

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Если мучают боли в спине, то не нужно сразу искать всевозможные заболевания. Остеопаты рекомендуют пересмотреть свои привычки. Возможно причина в том, что неравномерная нагрузка на позвоночник или не та обувь?

Сумка или рюкзак на одном плече

Эта привычка есть у большинства. Стоит знать, что неравномерная нагрузка на плечевой пояс провоцирует боли в спине и искривляет позвоночник.



Какие повседневные привычки вредят позвоночнику twitter.com

Неправильно подобранная обувь

Если боль долго не проходит, а причину все никак не удается выяснить, то может дело в том, что носится не та обувь? Когда стопы находятся к неудобном положении, они напряжены и деформированы, и это негативно сказывается на позвоночнике. При выборе обуви стоит учитывать не только красивый внешний вид, но и чтобы была удобная колодка.

Йога и растяжка

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Хоть йога и считается полезной физической нагрузкой, но если неправильно выполнять асаны, то могут возникать боли в спине. Нужно соблюдать технику выполнения.



Какие повседневные привычки вредят позвоночнику pinterst

Плохая осанка

За своей осанкой нужно следить всегда. Сутулость негативно сказывается на позвоночнике, а также может провоцировать мигрени.

Слишком мягкий матрас

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Мягкий матрас – это не лучший выбор для спины. Чтобы утром не возникало болей и не было смещения позвонков стоит отдать предпочтение матрасу средней жесткости.

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