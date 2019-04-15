Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Какие повседневные привычки вредят позвоночнику

Комментариев: 1
Узнайте, что может вызывать боль в спине.
Какие повседневные привычки вредят позвоночнику
Какие повседневные привычки вредят позвоночнику
depositphotos.com

Читай также: Как распознать аппендицит

Если мучают боли в спине, то не нужно сразу искать всевозможные заболевания. Остеопаты рекомендуют пересмотреть свои привычки. Возможно причина в том, что неравномерная нагрузка на позвоночник или не та обувь?

  • Сумка или рюкзак на одном плече

Эта привычка есть у большинства. Стоит знать, что неравномерная нагрузка на плечевой пояс провоцирует боли в спине и искривляет позвоночник.

Какие повседневные привычки вредят позвоночнику
Какие повседневные привычки вредят позвоночнику
twitter.com

  • Неправильно подобранная обувь

Если боль долго не проходит, а причину все никак не удается выяснить, то может дело в том, что носится не та обувь? Когда стопы находятся к неудобном положении, они напряжены и деформированы, и это негативно сказывается на позвоночнике. При выборе обуви стоит учитывать не только красивый внешний вид, но и чтобы была удобная колодка.

  • Йога и растяжка

Читай также: О чем говорит плохое самочувствие во время бега

Хоть йога и считается полезной физической нагрузкой, но если неправильно выполнять асаны, то могут возникать боли в спине. Нужно соблюдать технику выполнения.

Какие повседневные привычки вредят позвоночнику
Какие повседневные привычки вредят позвоночнику
pinterst

  • Плохая осанка

За своей осанкой нужно следить всегда. Сутулость негативно сказывается на позвоночнике, а также может провоцировать мигрени.

  • Слишком мягкий матрас

Читай также: Сколько пить воды, чтобы похудеть

Мягкий матрас – это не лучший выбор для спины. Чтобы утром не возникало болей и не было смещения позвонков стоит отдать предпочтение матрасу средней жесткости.

Ранее мы писали, какие витамины и минералы нужны для чистой кожи. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: боль в спине, проблемы с позвоночником, здоровье, спина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.04.2019, 11:41
Оценка:  0
гость
Кстати, такие привычки развивают вполне реальные болезни. Например mdclux.com.ua/general/osteoporoz1 /
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь