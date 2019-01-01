Куда пропали месячные? 6 неочевидных причин задержки

Тест показывает одну полоску, а месячных все нет? Вероятно, виновата одна из этих причин.

Задержка менструаций зачастую является результатом нарушений или колебаний в гормональном фоне женщины. Такое происходит, когда женщина беременна, но иногда причина может быть вовсе не в будущем материнстве. Какие факторы влияют на появления задержек, расскажет Ivona.

1. Стресс

Во время стресса или депрессии в организме происходит выброс гормона кортизола, который частично блокирует выработку гормонов, отвечающих за детородные функции. Мозг воспринимает стресс как потенциальную опасность для жизни и «отключает» возможность обзавестись потомством в неблагоприятное время.

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2. Пластик

Сегодня практически все делают из пластика, и тем опаснее он может стать для женского организма. Если у вас задержка, а видимых причин нет, возможно, все дело в постоянном употреблении продуктов из пластиковой тары: бутылок, контейнеров и т.д. В состав пластика входит элемент бисфенол А, который очень похож по своему составу на женский гормон эстроген, который отвечает за регуляцию месячного цикла. Организм может воспринять бисфенол А как женский гормон и тем самым обнаружить переизбыток гормонов, что колеблет общий фон. Попробуйте отказаться от пластиковой посуды и вещей в пользу биологически более чистых.

3. Сахар

Чрезмерное употребление сахара является причиной выработки инсулина в крови, который в свою очередь влияет на чрезмерное выделение мужского гормона тестостерона. Это может привести к колебанию гормонального фона и, как результат, задержке менструации.

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4. Спорт

Чрезмерные физические нагрузки могут стать настоящим стрессом для вашего организма. Как и в случае с психологическими потрясениями, мозг реагирует на переутомление и чрезмерную нагрузку выбросом гормона кортизола. Впрочем, это не повод бросать занятия спортом, через пару месяцев ваш организм сможет адаптироваться к новым нагрузкам и месячный цикл восстановится.

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5. Путешествия

Смена климата и часовых поясов может стать причиной гормональных колебаний и вызвать задержку менструаций в 3-4 дня. Все нормализуется после небольшого периода адаптации и акклиматизации.

6. Диета

Еще одна причина стресса для организма. Резкие изменения в рационе питания и недостаток витаминов и микроэлементов могут серьезно нарушить ваш гормональный фон. К вопросам диеты нужно подходить с осторожностью, рацион должен быть сбалансированным. Лучше обратиться за советом к врачу.

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