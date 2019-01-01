С целлюлитом в течение жизни сталкиваются 80-90% женщин, независимо от их текущего веса.

Что такое целлюлит на самом деле depositphotos.com

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В медицине “целлюлит“ - это острая инфекция мягких тканей. И более корректным названием считается “гиноидная липодистрофия“. Ivona расскажет, что еще следует знать о целлюлите.

Целлюлит: косметология vs. медицина

Термин “целлюлит“ стал популярен в 1973 году благодаря владелице косметического салона в Нью-Йорке – Николь Ронсар. Американка подготовила материал, в котором рассказала про признаки нарушения лимфотока. Статью Николь опубликовал Vogue. Позже она издала книгу “Как победить целлюлит“, где была расписана диета, которая помогала избавиться от “страшных бугров“. Производители косметики начали продавать всевозможные крема,скрабы, которые обещали победить целлюлит.

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До статьи в Vogue термин “целлюлит“ использовали медики, когда речь шла о бактериальной инфекции мягких тканей, которая сопровождается острым воспалением. В послеоперационных швах происходит заражение, которое проявляется через несколько дней и выражается появлением припухлости с покраснением и болевыми ощущениями при надавливании.

Чаще всего диагноз ставят по внешним проявлениям, а в качестве лечения назначается курс антибиотиков.



Что такое целлюлит на самом деле depositphotos.com

А что же привычный целлюлит?

На самом деле, более корректным названием считается “гиноидная липодистрофия“. Это нарушение питания жировой ткани, которое приводит к возрастанию жировых клеток. Впоследствии сбивается циркуляция крови и лимфы, кожа теряет тонус и появляются неровные бугорки и ямочки разного размера.

Апельсиновая корочка чаще всего проявляется в местах наибольшего отложения жировой ткани: области бедер, ягодиц и живота.

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С целлюлитом сталкивается каждая девушка после полового созревания, но некоторые люди склонны к более явному его проявлению. Также лишний вес влияет на развитие неровных бугорков.



Что такое целлюлит на самом деле depositphotos.com

Как избавиться от целлюлита

Вылечить целлюлит невозможно, можно только лишь скорректировать внешний вид кожи.

Следует пересмотреть свое питание. Необходимо уменьшить в своем рационе наличие простых углеводов и жиров, а добавить клетчатку. Сбалансированное питание помогает предотвратить увеличение жировых клеток, которые влияют на развитие целлюлита.

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Добавить физическую активность. Во время тренировок мышечная ткань активнее участвует в энергетическом обмене, чем жировая, что способствует поддержанию нормального веса. Для увеличения кровотока в тканях подойдет плавание, аэробика, теннис, езда не велосипеде.

Контрастный душ помогает активироваться сосуды, что хорошо влияет на микроциркуляцию и улучшает питание тканей.

Сухой массаж стимулирует приток крови к тканям и усиливает лимфоток.

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