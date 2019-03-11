4 приятных причины выпить бокал вина прямо сейчас

В вине не только истина, но и множество полезных свойств!

Злоупотребление алкоголем вредно для здоровья. Эту простую истину знают даже дети. Но некоторые напитки, такие как вино, в малых дозах считаются очень полезными. Один бокал сухого вина в день не только заметно повысит настроение, но и принесет пользу вашему организму. Какие полезные свойства имеет вино, расскажет Ivona.

1. Дела сердечные

Красное сухое вино - напиток, богатый антиоксидантами, оно прекрасно очищает сосуды и стимулирует кровообращение, понижает уровень холестерина. Если вы гипертоник и у вас повышенное давление, врачи рекомендуют белое вино, на вас оно будет оказывать примерно такое же полезное влияние, как красное на гипотоников.

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2. Метаболизм

Вино ускоряет обмен веществ и способствует пищеварению. Бокал этого напитка за ужином едва ли заменит вам поход в спортзал, но точно подтолкнет ваш метаболизм к более качественной работе.

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3. Настроение

Алкоголь в любом виде - это депрессант и злоупотребление им может повредить не только физическому, но и психическому здоровью. Однако танины, которых очень много в красном вине, стимулируют в организме выработку серотонина - гормона счастья. Поэтому в небольших дозах этот напиток даже полезен, ведь высокий уровень серотонина благотворно сказывается на здоровье организма.

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4. Сон

Бокал перед сном поможет вам быстрее уснуть. Это оптимальная доза, при которой организм расслабляется достаточно, что бы первая стадия сна - приятная дремота, наступила быстрее, и не было болезненных, неприятных ощущений на утро.

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Древние греки любили и уважали это напиток, хотя и знали, что помимо полезных свойств, вино может сыграть с организмом злую шутку, если им злоупотреблять. Философы говорили, то яд от лекарства отличается только дозировкой. Идеальная доза для вина, чтобы оно было лекарством - один бокал. Почему бы не позволить себе иногда такой приятный способ оздоровиться?

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