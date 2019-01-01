Узнайте, какие лайфхаки помогают сохранить зрение.

Как сохранить зрение, если много пользуешься гаджетами pinterest

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Близорукость считается болезнью XXI века. Это не удивительно, ведь большую часть времени мы проводим, используя гаджеты. Утром телефон, на работе компьютер, дома опять телефон, даже встречаясь с друзьями, мы успеваем листать ленту новостей. Отказаться от устройств невозможно, но можно использовать некоторые лайфхаки, которые помогут сохранить зрение.

Правило 30-60-300

Следует гаджеты держать на безопасном расстояние и тогда не будет такой сильной нагрузки на глаза. Для смартфона – это 30 см от лица, для монитора – 60 см, а телевизор должен находиться в 300 см.



Как сохранить зрение, если много пользуешься гаджетами depositphotos.com

Регулировать яркость

Считается, что яркость экрана очень влияет на зрение. Чтобы раз за разом не заходить в настройки, то лучше включить автояркость и тогда она будет автоматически регулироваться, ориентируясь на время суток.

Повысить цветовую теплоту и использовать режим чтения

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О влиянии синего цвета на зрения до сих пор идет много споров. Однако, все чаще можно услышать советы, что следует повышать цветовую теплоту экрана.

Как сохранить зрение, если много пользуешься гаджетами depositphotos.com

Заменить в настройках белый фон на серый

Глаза меньше устают, если контрастность между цветом фона и содержимым не такая большая. Поэтому, стоит подумать над тем, чтобы вместо белого фона выбрать серый.

Вечером и ночью читать с темного экрана с контрастным шрифтом

Если вечером вы любите почитать книгу на телефоне, то вечером и ночью лучше отдавать предпочтение более щадящему режиму для глаз. Следует выбирать ночной режим чтения.



Как сохранить зрение, если много пользуешься гаджетами depositphotos.com

Следить, чтобы на экране не было отпечатков пальцев

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Часто мы не замечаем отпечатков пальцев на экране, но этого не скажешь про наши глаза. Они все время меняют фокус с того на что мы смотрим, на отпечатки. Следует выработать привычку - протирать экран.

Использовать матовые пленки для устройств

Кроме яркости, врагом для глаз еще являются блики. Лучше отдавать предпочтение матовым экранам или использовать пленку. Кстати, и отпечатков на такой пленки остается не так много.



Как сохранить зрение, если много пользуешься гаджетами depositphotos.com

Следить за воздухом в помещении

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Когда весь день проводишь за компьютером, то появляется некий дискомфорт. Чтобы глаза не пересыхали, следует обращать внимание на температуру в помещении. Идеально если она будет 21-22 °C и влажность воздуха на уровне 40-60%.

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