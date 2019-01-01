Как сохранить зрение, если много пользуешься гаджетами
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Близорукость считается болезнью XXI века. Это не удивительно, ведь большую часть времени мы проводим, используя гаджеты. Утром телефон, на работе компьютер, дома опять телефон, даже встречаясь с друзьями, мы успеваем листать ленту новостей. Отказаться от устройств невозможно, но можно использовать некоторые лайфхаки, которые помогут сохранить зрение.
- Правило 30-60-300
Следует гаджеты держать на безопасном расстояние и тогда не будет такой сильной нагрузки на глаза. Для смартфона – это 30 см от лица, для монитора – 60 см, а телевизор должен находиться в 300 см.
- Регулировать яркость
Считается, что яркость экрана очень влияет на зрение. Чтобы раз за разом не заходить в настройки, то лучше включить автояркость и тогда она будет автоматически регулироваться, ориентируясь на время суток.
- Повысить цветовую теплоту и использовать режим чтения
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О влиянии синего цвета на зрения до сих пор идет много споров. Однако, все чаще можно услышать советы, что следует повышать цветовую теплоту экрана.
- Заменить в настройках белый фон на серый
Глаза меньше устают, если контрастность между цветом фона и содержимым не такая большая. Поэтому, стоит подумать над тем, чтобы вместо белого фона выбрать серый.
- Вечером и ночью читать с темного экрана с контрастным шрифтом
Если вечером вы любите почитать книгу на телефоне, то вечером и ночью лучше отдавать предпочтение более щадящему режиму для глаз. Следует выбирать ночной режим чтения.
- Следить, чтобы на экране не было отпечатков пальцев
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Часто мы не замечаем отпечатков пальцев на экране, но этого не скажешь про наши глаза. Они все время меняют фокус с того на что мы смотрим, на отпечатки. Следует выработать привычку - протирать экран.
- Использовать матовые пленки для устройств
Кроме яркости, врагом для глаз еще являются блики. Лучше отдавать предпочтение матовым экранам или использовать пленку. Кстати, и отпечатков на такой пленки остается не так много.
- Следить за воздухом в помещении
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Когда весь день проводишь за компьютером, то появляется некий дискомфорт. Чтобы глаза не пересыхали, следует обращать внимание на температуру в помещении. Идеально если она будет 21-22 °C и влажность воздуха на уровне 40-60%.
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