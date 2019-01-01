Перхоти бой! 4 простых средства, как избавиться в домашних условиях

Не носите черное, чтобы никто не заметил вашу перхоть? Мы расскажем, что это такое, почему она возникает и как с ней бороться.

Что такое перхоть?

Перхоть это ороговевшие кожные чешуйки, которые накапливаются в волосистом покрове тела человека. Фактически перхоть есть у всех, ведь верхний слой кожи человека обновляется каждые три-четыре недели. Она удаляется, когда мы моем тело и голову. Чрезмерное накапливание кожных чешуек является следствием ускоренного процесса обновления. Существует несколько причин, почему это происходит. Об этом, и о том, как избавиться от перхоти, расскажет Ivona.

Причины появления перхоти

аллергическая реакция на окрашивание волос

Трихологи рекомендуют перед окрашиванием новой краской делать пробу на аллергическую реакцию на чистом и открытом участке кожи. Это дает возможность определить индивидуальную восприимчивость к красящим веществам. Часто люди пренебрегают этой рекомендацией. Тогда у них может возникнуть перхоть и зуд, как результат аллергической реакции на краску для волос. Обычно, такие симптомы проходят самостоятельно за пару недель, но использовать краску этой фирмы повторно категорически не рекомендуется. Если перхоть, зуд и неприятные ощущения не проходят, обратитесь к врачу-трихологу.

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К выбору такого косметического средства, как шампунь для волос, необходимо подходить очень тщательно. Выделение чрезмерного количества перхоти может быть результатом мытья головы “неправильным“ шампунем. Так реагирует кожа головы на микроэлементы и витамины, которые содержатся в моющем веществе. Если вам сложно подобрать это косметическое средство именно по причине возникновения перхоти после первого мытья новым шампунем, то обратите внимание на гипоаллергенные и безсульфатные препараты.

ЖКТ

Проблемы с желудочно-кишечным трактом отражаются на коже человека. Если вы знаете о такой особенности своего организма, не удивляйтесь, что у вас появилась перхоть. Лечите кожу головы в комплексе с жкт.

легкие углеводы

Злоупотребление вредной и сладкой пищей стимулирует работу сально-волосяных фолликулов. Жирная кожа головы и чрезмерное отделение перхоти, конечно, может быть результатом индивидуальных особенностей, но врачи рекомендуют пересмотреть диету и режим питания и свести до минимума потребление легких углеводов.

Чего нельзя делать, если у вас перхоть

При выборе шампуня для волос, обратите свое внимание на те средства, у которых наименее стойкий и сильный запах. Откажитесь от сильных отдушек. Они могут спровоцировать зуд и раздражение и, как следствие, чрезмерное отделение кожных чешуек.

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Частое мытье волос также не спасет вас от перхоти, а скорее усугубит ее появление.

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Соблюдайте дозировку , если вы используете бальзамы и маски для волос. Принцип “чем больше, тем лучше“ с этими средствами не работает, а если вы не вымываете их достаточно тщательно, они имеют свойство накапливаться, вызывают зуд и раздражение и, как следствие, перхоть.

Как избавиться от перхоти в домашних условиях

1. Черный перец и йогурт

Эта маска считается одним из самых эффективных средств в борьбе с перхотью. Все что вам нужно, это две столовые ложки черного перца (молотого или измельченного в ступке) и 200 грамм натурального йогурта. Смешайте ингредиенты и нанесите маску на кожу головы (не распределяя по длине волос). Через час средство можно смывать, а после помыть голову любимым шампунем.

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2. Имбирная маска

Имбирь оказывает стимулирующее действие на кожу головы, если из него приготовить маску для волос. Он усиливает кровообращение и питает волосяные фолликулы. Корень имбиря необходимо очистить от кожуры и натереть на мелкой терке или измельчить в блендере. Получившуюся массу необходимо переложить в чистую марлевую ткань и выдавить сок из кашицы сок. После этого добавьте туда кунжутное или теплое оливковое масло и тщательно смешайте. Полученную маску наносите на кожу головы и смойте с шампунем через пол часа.

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3. Масло чайного дерева

Вы можете усовершенствовать свой шампунь для волос с помощью всего одного ингредиента: масла чайного дерева. Это вещество снимает воспаление и имеет антисептические свойства, поэтому будет полезно как для лечения перхоти, так и для профилактики ее появления. Все, что необходимо сделать, это добавить эфирное масло чайного дерева в ваш шампунь (в пропорции две капли масла на одну дозу шампуня для мытья).

4. Лимонная маска

Смешайте лимонный сок и кокосовое масло в пропорции один к пяти и нанесите на кожу головы. Через пол часа смойте теплой водой и шампунем.

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При использовании масок важно помнить, что они, в первую очередь, предназначены для кожи головы, и их не нужно распределять по всей длине волос. Наносить средство нужно плавными массирующими движениями, смывать теплой водой. Маски на масляной основе необходимо смывать особо тщательно и использовать шампунь для волос.

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