Узнайте, почему следует делать вакцинацию.

На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун рассказала, что каждому следует знать о вакцинации от кори.

Насколько безопасна вакцина от кори?

Читай также: Признаки старения тела и как с ними бороться

Вакцина КПК используется уже более 50 лет, и более 500 000 000 доз вакцин с противокоревую компонентом было введено в более чем 100 странах мира. Вакцина против кори безопасна и эффективна.

Вакцины, как и любое лекарство, могут вызвать реакции, но серьезные реакции на вакцину - крайне редки. В то время, как корь может тяжело протекать, есть риск госпитализации и смерти, прививки вакциной КПК - безопасно. Вероятность серьезной аллергической реакции на вакцину КПК составляет одна реакция на миллион прививок. Тогда, как с 1000 заразившихся корью, 1 умирает, 1 заболевает энцефалитом, а 50 получают тяжелые осложнения.



Ульяна Супрун ответила на самые распространенные вопросы про корь pinterest

Какая вакцина есть в Украине?

Сейчас в Украине для прививок КПК поставляют такие вакцины:

“Приорикс“ / Priorix (производитель GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгия), преквалифицированных ВОЗ, самой авторитетной организацией мира в сфере здравоохранения.

“М-М-Р II“ / MMR II (производитель Merck & Co., Inc., США), одобренную государственным Управлением продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration (FDA), которая также является одной из самых авторитетных учреждений мира в этой сфере.

Читай также: Распространенные симптомы гормонального сбоя

Обе вакцины безопасны, эффективны и гарантированные государством безвозмездно в рамках национального календаря профилактических прививок. Большее количество поставщиков позволяет стране избежать недостатка в случае дефицита продукта от одного производителя. Это особенно важно во время вспышки, ведь только с начала года корью в Украине заболели более 26 500 человек и 10 из них умерли.

Когда вакцинировать ребенка?

В Украине делают прививки от кори дважды: в 12 месяцев и в 6 лет. Если ребенку вскоре исполняется 1 или 6 лет, это значит, что приближается время вакцинации от кори. Очень важно не откладывать прививки.

Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, нужно обратиться к врачу и как можно быстрее наверстать пропущенные прививки КПК.



Ульяна Супрун ответила на самые распространенные вопросы про корь pinterest

Какие риски для невакцинированных?

Вероятность заразиться корью для невакцинированного человека, который контактировал с больным, составляет 90%. В более 5% людей, переболевших корью, возникают проблемы со здоровьем на всю жизнь.

Что делать, если родители указывают на то, что записи о прививках их ребенка являются ложными, и / или не помнят, какие из записанных в справке ребенка прививок делали на самом деле?

Читай также: Какие болезни передаются через тестеры косметики

В таком случае родителям нужно обратиться в медицинское учреждение и сделать ребенку прививку. Дополнительная прививка от кори НЕ вредит ребенку, а наоборот - усиливает защиту.

Можно ли вакцинироваться во время вспышки?

Во время вспышки чрезвычайно важно защитить ребенка от кори. Если ребенку исполняется 12 месяцев или 6 лет, если ребенок пропустил плановую прививку от кори раньше - вакцинироваться крайне необходимо! Прививка - единственный надежный способ получить защиту от инфекций. Так же, если взрослый не имеет прививки, его нужно сделать.

Что делать, если человек контактировал с больным корью?

Читай также: Польза и вред миндального молока

В случае контакта с больным корью немедленно обратитесь к врачу: нужно сделать прививки в течение первых 72 часов. В некоторых случаях также (например, тем, у кого есть противопоказания к вакцинации) вводят иммуноглобулин.

Ранее мы писали, какие препараты запретили в Украине.