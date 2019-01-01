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В чем же "соль"? ТОП-3 лучших совета для похудения с английской солью pinterest.com

Что такое английская соль?

Английская соль , она же эпсомская соль или сульфат магнезии – это минерал, состоящий из магния, серы, воды и кислорода. Широко применяется в медицине и для косметологического ухода. Английская соль имеет массу полезных свойств , среди которых:

улучшение кровообращения

устранение косметологических недостатков

снятие воспалений и отечностей

облегчение болей в мышцах

нормализация пищеварения и др.

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Английская соль для похудения: советы и рецепты

Также английская соль – отличное средство для похудения. Эпсомская соль выводит токсины из организма и стимулирует кровообращение. Кожные ткани очищаются, исчезает целлюлит. Самые лучшие рецепты для похудения откроет для вас Ivona.

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1. Антицеллюлитная ванна

Для заметного результата необходимо проводить процедуру с двухдневным интервалом, лучше всего перед сном (такая ванна будет иметь также успокоительный эффект и поможет легче уснуть).

Наберите теплую ванную (38-44 градуса), добавьте в воду 0.5-1 кг английской соли и 2 столовые ложки соды. Принимать ванну лучше сидя, окунувшись в воду по грудь (на уровне сердца), ныряйте с головой не более одного-двух раз за процедуру. Перед процедурой приготовьте травяной отвар или наберите стакан чистой воды, пейте их в ванной не спеша, маленькими глоточками. В воде нужно находиться не более 20 минут. После процедуры примите холодный душ, просто чтобы смыть соль с кожи, без применения дополнительных очищающих средств.

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2. Соляной скраб

Зачерпните горсть соли и тщательно смешайте ее с 2 чайными ложками меда, добавьте несколько капель любимого эфирного масла (дополнительным антицеллюлитным эффектом обладают масла цитрусовых, бергамота, можжевельника, розмарина и лаванды). Полученную смесь следует наносить на разгоряченную кожу после теплого душа, особо тщательно втирая в проблемные зоны. После окончания процедуры примите прохладный душ, чтобы смыть скраб с тела и воспользуйтесь любимым увлажняющим кремом.

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3. Обертывания

В емкость необходимо добавить одну ложку соли, 1/4 стакана теплой воды и 10 капель мятного или ментолового масла, тщательно перемешать. В полученной смеси смочите ткань и оберните ее вокруг проблемных участков. Компресс сверху необходимо обмотать пищевой пленкой для большего эффекта. Через 20 минут снимите обертывание, смойте остатки смеси теплой водой, нанесите увлажняющий крем.

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Противопоказания и побочные эффекты

Средний курс ванн с английской солью не должен занимать больше восьми-десяти дней. Составляйте график процедур с учетом ваших индивидуальных особенностей. Если у вас есть заболевания кишечника, вам категорически запрещено принимать такие ванны. От английской соли следует отказаться и женщинам, кормящим грудью и в период беременности. Усугубить проблемы с кожей такие процедуры могут и для тех, у кого псориаз или экзема, с осторожностью принимать ванны необходимо людям с гипертонией.

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Если у вас возникла аллергическая реакция на английскую соль (зуд, покраснения, учащенное сердцебиение), необходимо прекратить все процедуры и обратиться к врачу.

Ценовой вопрос

Английская эпсомская соль продается обычно в фасовке 0.5 или 1 кг и цена может колебаться от 100 грн до 500 грн за пол кило. Приобрести средство можно в аптеке, в специализированных косметических магазинах или в интернете. Обратите внимание, что соль с отдушками и эфирными маслами всегда стоит дороже. Лучше покупать соль без ароматизаторов и добавлять любимые эфирные масла самостоятельно.

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