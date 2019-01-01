Узнайте, какие симптомы указывают на серьезные заболевания.

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Есть люди - паникеры, которые могут найти у себя 1000 и 1 болезнь. Но есть те, кто не очень внимательно следят за своим здоровьем и не всегда придают значения “звоночкам“, которые дает организм. Ivona расскажет, на какие симптомы стоит обратить внимание.

Сухость кожи

Кожа может быть сухой и шелушащейся, но если эти изменения произошли внезапно и ничего не помогает, то следует обратиться к дерматологу. Сухая кожа может указывать на проблемы с кровяным давлением, почками, или могут быть заболевания щитовидной железы.

Запах изо рта, похож на фруктовый

Странный симптом и в этом случае точно не подумаешь о болезни. Но такой аромат может появляться на начальных стадиях диабета. Это происходит, потому что тело старается избавиться от лишнего сахара в организме.



Невинные симптомы, за которыми кроются серьезные заболевания depositphotos.com

Вы с трудом решаете в уме

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Если раньше никогда не было проблем решить уравнение, а теперь вдруг все сложно, то это первые признаки болезни Альцгеймера. Если такое повторяется регулярно, то стоит задуматься.

Трудно подниматься по ступенькам

Если несколько месяцев все было в порядке, а сейчас подниматься по лестнице тяжело и появилась одышка, то стоит задуматься. Это могут быть проблемы с сердцем или первые признаки хронической обструктивной болезни легких.



Невинные симптомы, за которыми кроются серьезные заболевания depositphotos.com

Кружится голова

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Головокружение достаточно распространенное явление в нашей жизни и причин может быть масса. Например, недосып, недоедание, недостаток витаминов, нервы, побочный эффект от лекарств. Но если голова кружится регулярно, то необходимо сходить к доктору. Есть вероятность обнаружить анемию, проблемы с внутренним ухом или сердечную недостаточность.

Недержание

Постоянные позывы в туалет по-маленькому могут быть симптомами диабета, инфекций мочевыводящих путей, рака. Нельзя это игнорировать, и нужно срочно сдать все анализы, чтобы не было осложнений.

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