Невинные симптомы, за которыми кроются серьезные заболевания
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Есть люди - паникеры, которые могут найти у себя 1000 и 1 болезнь. Но есть те, кто не очень внимательно следят за своим здоровьем и не всегда придают значения “звоночкам“, которые дает организм. Ivona расскажет, на какие симптомы стоит обратить внимание.
- Сухость кожи
Кожа может быть сухой и шелушащейся, но если эти изменения произошли внезапно и ничего не помогает, то следует обратиться к дерматологу. Сухая кожа может указывать на проблемы с кровяным давлением, почками, или могут быть заболевания щитовидной железы.
- Запах изо рта, похож на фруктовый
Странный симптом и в этом случае точно не подумаешь о болезни. Но такой аромат может появляться на начальных стадиях диабета. Это происходит, потому что тело старается избавиться от лишнего сахара в организме.
- Вы с трудом решаете в уме
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Если раньше никогда не было проблем решить уравнение, а теперь вдруг все сложно, то это первые признаки болезни Альцгеймера. Если такое повторяется регулярно, то стоит задуматься.
- Трудно подниматься по ступенькам
Если несколько месяцев все было в порядке, а сейчас подниматься по лестнице тяжело и появилась одышка, то стоит задуматься. Это могут быть проблемы с сердцем или первые признаки хронической обструктивной болезни легких.
- Кружится голова
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Головокружение достаточно распространенное явление в нашей жизни и причин может быть масса. Например, недосып, недоедание, недостаток витаминов, нервы, побочный эффект от лекарств. Но если голова кружится регулярно, то необходимо сходить к доктору. Есть вероятность обнаружить анемию, проблемы с внутренним ухом или сердечную недостаточность.
- Недержание
Постоянные позывы в туалет по-маленькому могут быть симптомами диабета, инфекций мочевыводящих путей, рака. Нельзя это игнорировать, и нужно срочно сдать все анализы, чтобы не было осложнений.
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