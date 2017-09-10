Секреты похудения голливудских звезд

Узнайте, какие способы похудения выбирают звезды.

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Чтобы выглядеть хорошо звезды готовы на все. Они прибегают к разным способам: пробуют всевозможные диеты, мимо них не проходит ни одна фитнес новинка. Метод проб и ошибок они находят для себя идеальный рецепт красоты. Ivona расскажет секреты стройности голливудских звезд, которые помогают оставаться им в форме

Дженнифер Лопес: эфирные масла

Популярная певица и актриса увлекается ароматерапией. В одном из своих интервью она признавалась, что любит поесть и ей приходится тщательно следить за своим питанием. Чтобы не было соблазна съесть что-то не то, Дженнифер вдыхает эфирное масло грейпфрута. Считается, что запах цитрусовых снижает чувство голода. Такой метод можно попробовать, но только если нет аллергии на цитрусовые.

Рене Зеллвегер: кубики льда



Исполнительница главной фильма “Дневник Бриджит Джонс“, нашла для себя идеальный вариант, который ускоряет метаболизм. Она ест кубики льда. Рене утверждает, что лед устраняет чувство голода, и обманывает желудок, когда хочется есть. Действие такого необычного способа актриса объясняет тем, что лед не имеет калорийности и стимулирует организм тратить энергию на согревание, что и помогает похудеть.

Мадонна: “диета оборотня“.

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Популярная певица не упускает возможности попробовать новые способы поддержания хорошей физической формы. Сейчас Мадонна является поклонницей “диеты оборотня“. Суть такой диеты заключается в том, что питаться нужно согласно лунному календарю. В течение полнолуния или новолуние в рационе присутствуют только вода или свежевыжатые соки.

Такая диета противопоказана людям, у которых диабет, заболевания крови или проблемы с обменом веществ,

Меган Фокс : яблочный уксус

Во время беременности актриса почти не набирала вес. Каждое утро Меган натощак выпивает стакан воды с 2 ч.л яблочного уксуса. Медики подтверждают, что благодаря кислоте запускается организм. Но выбирая этот метод нужно помнить о побочных эффектах. Прежде чем начинать пить яблочный уксус утром стоит проконсультироваться с врачом.

Это метод противопоказан при гастрите и проблемах с печенью.

Ким Кардашьян: диета Аткинса

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Звезда Instagram во время беременности поправилась на 30 кг. Чтобы быстро вернуться в форму Ким выбрала диету Аткинса. Суть этой диеты заключается в том, чтобы полностью исключить углеводы и увеличить потребление белка.

Материал носит информативный характер, и прежде чем прибегать к одному из методов похудения стоит проконсультироваться с врачом!

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