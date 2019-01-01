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ТОП-4 способа, как уснуть быстро

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Простые и эффективные советы, которые помогают уснуть.
ТОП-4 способа, как уснуть быстро
ТОП-4 способа, как уснуть быстро
depositphotos.com

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У каждого бывало, что после тяжелого, трудового дня приходишь домой и единственное желание - просто лечь спать. Когда же уже дошли  до кровати и кажется,  что можно отдыхать, то сон быстро пропадает. Начинаешь думать обо всем на свете, вспоминать что-то, и никак не можешь уснуть. Ivona подскажет несколько лайфхаков, которые помогут быстро справиться с бессонницей.

  • Кинопросмотр

У каждого есть любимый фильм, который он знает, как свои пять пальцев.  Можно взять и мысленно проиграть сюжет, или придумать продолжение полюбившийся истории. Главное, давать фантазии развиваться, а не зацикливаться не прожитом дне. Этот способ помогает расслабиться.

ТОП-4 способа, как уснуть быстро
ТОП-4 способа, как уснуть быстро
depositphotos.com

  • Холод

Многие советуют обязательно проветривать комнату перед сном. Это действительно помогает бороться с бессонницей и в прохладном помещение уснуть проще.

  • Усыпляющие цифры

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Кто не слышал совета считать овец? Да, это действенный способ, правда его можно немного разнообразить. Например, делать обратный отсчет с визуализацией, представляя, как кто-то пишет цифры на песке.
 
Еще один способ с цифрами, можно лечь на правый бок и считать свои вдохи. Когда досчитали до 25, перевернуться на спину и считать до 50,  если все еще не удалось уснуть, то перевернуться на левый  и считать до 75.

ТОП-4 способа, как уснуть быстро
ТОП-4 способа, как уснуть быстро
depositphotos.com

  • Нет синему цвету

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Давно известно, что яркий цвет не дает уснуть и влияет на гормон сна. Чаще всего синий цвет излучают светодиодные и энергосберегающие лампы, ночные, электронные будильники и, конечно же, смартфоны. Лампы можно заменить на более мягкое освещение. А на смартфоне рекомендуется установиться программу, которая будет подсказывать, когда пора идти спать. Такое приложение очень удобно, оно работает как таймер. Когда экран становится желтым, то значит, пора телефон откладывать в сторону.

Ранее мы писали, как избавиться от стрессовой бессонницы.

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Теги: бессонница, как уснуть быстро, здоровый сон
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Источник: Ivona.bigmir.net

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