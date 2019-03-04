Анита Луценко рассказала, как эффективно поправить дряблые бедра

Главный фитнес-тренер страны советует уточнять некоторые детали у своего гинеколога.

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На своей страничке в Instagram популярный фитнес-тренер Анита Луценко ответила на один из самых распространенных вопросов у женщин: как подтянуть внутреннюю часть бедра.



Давно известно, что это одна из самых проблемных зон. Анита объяснила, как можно подтянуть эти мышцы и что влияет на их дряблость.



Чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины, которые рожали или те, кто поднимали тяжести во время беременности. Также неправильно подобранные тренировки и приседания со штангой после родов могут быть причиной дряблости.

Такая же проблема может возникнуть у женщин после 40-ка и тех, у кого нет секса два раза в неделю.

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Анита Луценко рекомендует тренировать мышцы тазового дна ежедневно.

50-100 сокращений по методике Кегель. Сократить всё, что сможете( кроме ануса) и очень медленно расслабить. При этом значительно подтягивается живот! – уточнила фитнес-тренер.



Дополнительно Анита поделилась упражнением, которое отлично подходит для ног и ягодиц. Его нужно выполнять 3 подхода по 20 раз.

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