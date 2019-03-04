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Анита Луценко рассказала, как эффективно поправить дряблые бедра

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Главный фитнес-тренер страны советует уточнять некоторые детали у своего гинеколога.
Анита Луценко рассказала, как эффективно поправить дряблые бедра
Анита Луценко рассказала, как эффективно поправить дряблые бедра
instagram.com/anitasporty

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На своей страничке в Instagram популярный фитнес-тренер Анита Луценко ответила на один из самых распространенных вопросов у женщин: как подтянуть внутреннюю часть бедра.

Давно известно, что это одна из самых проблемных зон. Анита объяснила, как можно подтянуть эти мышцы и что влияет на их дряблость.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины, которые рожали или те, кто поднимали тяжести во время беременности. Также неправильно подобранные тренировки и приседания со штангой после родов могут быть причиной дряблости.

Такая же проблема может возникнуть у женщин после 40-ка и тех, у кого нет секса два раза в неделю.

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Анита Луценко рекомендует тренировать мышцы тазового дна ежедневно.

50-100 сокращений по методике Кегель. Сократить всё, что сможете( кроме ануса) и очень медленно расслабить. При этом значительно подтягивается живот! – уточнила фитнес-тренер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частый вопрос: дряблая внутренняя часть бедра. Что делать? ⠀ Эта зона напрямую зависит от мышц внутренних - «женских»! Если : 1. Вы рожали 2. Поднимали тяжёлое во время беременности ( в том числе фитнес тренировки не рассчитанные для беременных) 3. Приседали со штангой после родов 🤷🏼‍♀️ 4. Вам более 40 лет 5. У вас нет секса 2 раза в неделю. То вам нужно тренировать эти мышцы- тазового дна! Ежедневно! 50-100 сокращений по методике Кегель. Сократить всё, что сможете( кроме ануса) и очень медленно расслабить. При этом значительно подтягивается живот!☝🏻 ⠀ P.S. Недержанием мочи страдают 40% женщин на Земле 😳😳😳 (я была в шоке узнав)! Но это решаемо! Кегель или Лазерная коррекция. Сначала пробуйте упражнения Кегеля. Не стесняйтесь спрашивать врачей!!!! Я узнала об этом случайно - после 100 смс в Директ! Но они в курсе этого! Хороший гинеколог должен подсказать! ⠀ P.P.S. Тема не очень красивая для красивого Insta, но вы должны знать, что это не навсегда!!!! И пилатес вам в помощь! Вот почему мы с @bogdanjulia всегда даём чуть другое, чем просто фитнес, похудение, кубики пресса, зад...есть вещи важнее в 1000 раз, но их никто не видит, поэтому картинка рулит.

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)


Дополнительно Анита поделилась упражнением, которое отлично подходит для ног и ягодиц. Его нужно выполнять 3 подхода по 20 раз.

Ранее мы писали, как похудеть в рабочее время.

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Теги: Анита Луценко, тренировка, упражнения Кегеля, упражнения для бедер и ягодиц
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Источник: Ivona.bigmir.net

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