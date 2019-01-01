Причины преждевременной менопаузы
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Климакс – это не болезнь, а тот самый этап в жизни каждой женщины, которые никак не избежать. Когда он наступает раньше времени, то это очень тревожит. Если появились симптомы климакса раньше срока, то следует обратиться к врачу. Ivona расскажет, какие симптомы и причины преждевременной менопаузы.
Симптомы преждевременной менопаузы:
- отсутствие месячных или сбои менструального цикла;
- сухость влагалища;
- характерные приливы жара и повышение потоотделения;
- бессонница;
- трудности с концентрацией внимания, перепады настроения, раздражительность и депрессия;
- нарушения мочеиспускания;
- снижение полового влечения;
- несвойственная сухость кожи, а также слизистых.
Что является причиной раннего наступления климакса:
- Химиотерапия и лучевая терапия
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Использование сильнодействующих лекарственных препаратов, которые используются во время лечения онкологических заболеваний могут быть причиной наступления преждевременной паузы. Это происходит, потом что препараты негативно влияют на работу яичников.
- Хирургические вмешательства
Если проводились такие операции как: удаление матки или яичников, операция шейки матки.
- Аутоиммунные нарушения
Такие заболевания как гипотиреоз, болезнь Грейвса, болезнь Аддисона, ревматоидный артрит или волчанка могут привести к наступлению раннего климакса.
- Наследственная предрасположенность
Если в семье, у кого-то по женской линии была преждевременная менопауза, то вероятность большая, что это может произойти.
- Длительная стимуляция овуляции
Если принимать лекарства, которые стимулирую овуляцию, они могут привести к раннему климаксу.
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Когда при раннем климаксе в организме начинают происходить гормональные изменения, то их нельзя остановить.
Какие привычки могут предотвратить наступление раннего климакса:
- активный образ жизни;
- отказ от курения;
- сбалансирование питание и продукты с фитоэстрогенами;
- исключение средств по уходу за кожей в составе, которых есть гормоны.
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