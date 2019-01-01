Менопауза - неизбежный этап в жизни любой женщины.

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Климакс – это не болезнь, а тот самый этап в жизни каждой женщины, которые никак не избежать. Когда он наступает раньше времени, то это очень тревожит. Если появились симптомы климакса раньше срока, то следует обратиться к врачу. Ivona расскажет, какие симптомы и причины преждевременной менопаузы.

Симптомы преждевременной менопаузы:

отсутствие месячных или сбои менструального цикла;

сухость влагалища;

характерные приливы жара и повышение потоотделения;

бессонница;

трудности с концентрацией внимания, перепады настроения, раздражительность и депрессия;

нарушения мочеиспускания;

снижение полового влечения;

несвойственная сухость кожи, а также слизистых.

Причины преждевременной менопаузы depositphotos.com

Что является причиной раннего наступления климакса:

Химиотерапия и лучевая терапия

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Использование сильнодействующих лекарственных препаратов, которые используются во время лечения онкологических заболеваний могут быть причиной наступления преждевременной паузы. Это происходит, потом что препараты негативно влияют на работу яичников.

Хирургические вмешательства

Если проводились такие операции как: удаление матки или яичников, операция шейки матки.

Аутоиммунные нарушения

Такие заболевания как гипотиреоз, болезнь Грейвса, болезнь Аддисона, ревматоидный артрит или волчанка могут привести к наступлению раннего климакса.



Причины преждевременной менопаузы depositphotos.com

Наследственная предрасположенность

Если в семье, у кого-то по женской линии была преждевременная менопауза, то вероятность большая, что это может произойти.

Длительная стимуляция овуляции

Если принимать лекарства, которые стимулирую овуляцию, они могут привести к раннему климаксу.

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Когда при раннем климаксе в организме начинают происходить гормональные изменения, то их нельзя остановить.



Какие привычки могут предотвратить наступление раннего климакса:

активный образ жизни;

отказ от курения;

сбалансирование питание и продукты с фитоэстрогенами;

исключение средств по уходу за кожей в составе, которых есть гормоны.

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