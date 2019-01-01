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Причины преждевременной менопаузы

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Менопауза - неизбежный этап в жизни любой женщины.
Причины преждевременной менопаузы
Причины преждевременной менопаузы
depositphotos.com

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Климакс – это не болезнь, а тот самый этап в жизни каждой женщины, которые никак не избежать. Когда он наступает раньше времени, то это очень тревожит. Если появились симптомы климакса раньше срока, то следует обратиться к врачу. Ivona расскажет, какие симптомы и причины преждевременной менопаузы.

Симптомы преждевременной менопаузы:

  • отсутствие месячных или сбои менструального цикла;
  • сухость влагалища;
  • характерные приливы жара и повышение потоотделения;
  • бессонница;
  • трудности с концентрацией внимания, перепады настроения, раздражительность и депрессия;
  • нарушения мочеиспускания;
  • снижение полового влечения;
  • несвойственная сухость кожи, а также слизистых.

Причины преждевременной менопаузы
Причины преждевременной менопаузы
depositphotos.com

Что является причиной раннего наступления климакса:

  • Химиотерапия и лучевая терапия

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Использование сильнодействующих лекарственных препаратов, которые используются во время лечения онкологических заболеваний могут быть причиной наступления преждевременной паузы. Это происходит, потом что препараты негативно влияют на работу яичников.

  • Хирургические вмешательства

Если проводились такие операции как: удаление матки или яичников, операция шейки матки.

  • Аутоиммунные нарушения

Такие заболевания как гипотиреоз, болезнь Грейвса, болезнь Аддисона, ревматоидный артрит или волчанка могут привести к наступлению раннего климакса.

Причины преждевременной менопаузы
Причины преждевременной менопаузы
depositphotos.com

  • Наследственная предрасположенность

Если в семье, у кого-то по женской линии была преждевременная менопауза, то вероятность большая, что это может произойти.

  • Длительная стимуляция овуляции

Если принимать лекарства, которые стимулирую овуляцию, они могут привести к раннему климаксу.

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Когда при раннем климаксе в организме начинают происходить гормональные изменения, то их нельзя остановить.

Какие привычки могут предотвратить наступление раннего климакса:

  • активный образ жизни;
  • отказ от курения;
  • сбалансирование питание и продукты с фитоэстрогенами;
  • исключение средств по уходу за кожей в составе, которых есть гормоны.

Ранее мы писали, какие симптомы гормонального сбоя.

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Теги: менопауза, женское здоровье, климакс
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Источник: Ivona.bigmir.net

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