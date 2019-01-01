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Простые способы похудеть в рабочее время

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Узнайте, как можно похудеть при сидячей работе.
Простые способы похудеть в рабочее время
Простые способы похудеть в рабочее время
depositphotos.com

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Большую часть времени многие проводят в офисе. Сидячая работа часто является причиной избыточного веса. Если не хватает времени и сил на фитнес-клубы, существует несколько способов, которые помогут сохранить стройную фигуру.

Как похудеть на работе:

  • Стараться пользоваться лестницей, а не лифтом;
  • Туфли на высоком каблуке  лучше не выбирать. Стоит отдавать  предпочтение удобной обуви. Это будет стимулом прогуляться во время обеденного перерыва или после работы пройтись;
  • Использовать любую возможность для физической активности. Например, вставать с кресла во время телефонного разговора, больше двигаться;
  • Приносить еду из дома. Лучше всего будет приготовить полноценный обеда, чтобы не было вредных перекусов. Также это снизит количество “пустых углеводов“;
  • Если есть возможность, делать зарядку для офисных сотрудников, которая помогает размять онемевшие мышцы.

Смотрите видео: Зарядка для офисных сотрудников

Ранее мы писали, как правильно и эффективно качать пресс.

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Теги: похудение, фитнес, упражнения, упражнения видео
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