Метеочувствительность – это болезнь или самовнушение?
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Кто хоть раз в жизни не списывал свое плохое самочувствие на погоду? Часто можно услышать, что головная боль – к перемене погоде, суставы ноют – к дождю, но действительно ли существует метеочуствительность?
Пока нет ни одного научного исследования, которое бы доказало связь между плохим самочувствием и погодой.
Что влияет на ухудшение состояния при изменении погоды?
Все дело в хронических болезнях, которые могут симулировать метеочувствительность. Людям проще объяснить свое недомогание внешними причинами, вместо того, чтобы пройти полноценное обследование.
Существует список болезней, которые чаще всего путают с метеозависимостью:
- артериальная гипертензия;
- синдром хронической усталости;
- железодефицитная анемия;
- депрессия;
- заболевания щитовидной железы;
- мигрень;
- заболевания суставов;
- рассеянный склероз.
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Также стоит отметить, что люди чаще запоминают негативный эмоциональный опыт, связанный с конкретной и очевидной причиной. А вот, если они плохо себя чувствуют, но погода не меняется, они этого не замечают.
Что можно предпринять для улучшения самочувствия?
- Если часто повышается давление, нельзя заниматься самолечением, а лучше записаться к врачу.
- При частых недомоганиях не стоит все списывать на погоду, а необходимо обследоваться.
- После похода к врачу будет известна причина плохого самочувствия. Как только поставлен диагноз. Нужно сразу заниматься лечением.
- Отказ от вредных привычек, нормальный сон, соблюдение режима дня, правильное питание, регулярные физические нагрузки – всё это помогает организму адаптироваться к переменам в окружающей среде.
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