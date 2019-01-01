Узнайте, что может влиять на плохое самочувствие.

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Кто хоть раз в жизни не списывал свое плохое самочувствие на погоду? Часто можно услышать, что головная боль – к перемене погоде, суставы ноют – к дождю, но действительно ли существует метеочуствительность?

Пока нет ни одного научного исследования, которое бы доказало связь между плохим самочувствием и погодой.



Метеочувствительность – это болезнь или самовнушение? depositphotos.com

Что влияет на ухудшение состояния при изменении погоды?

Все дело в хронических болезнях, которые могут симулировать метеочувствительность. Людям проще объяснить свое недомогание внешними причинами, вместо того, чтобы пройти полноценное обследование.

Существует список болезней, которые чаще всего путают с метеозависимостью:

артериальная гипертензия;

синдром хронической усталости;

железодефицитная анемия;

депрессия;

заболевания щитовидной железы;

мигрень;

заболевания суставов;

рассеянный склероз.

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Также стоит отметить, что люди чаще запоминают негативный эмоциональный опыт, связанный с конкретной и очевидной причиной. А вот, если они плохо себя чувствуют, но погода не меняется, они этого не замечают.



Метеочувствительность – это болезнь или самовнушение? depositphotos.com

Что можно предпринять для улучшения самочувствия?

Если часто повышается давление, нельзя заниматься самолечением, а лучше записаться к врачу.

При частых недомоганиях не стоит все списывать на погоду, а необходимо обследоваться.

После похода к врачу будет известна причина плохого самочувствия. Как только поставлен диагноз. Нужно сразу заниматься лечением.

Отказ от вредных привычек, нормальный сон, соблюдение режима дня, правильное питание, регулярные физические нагрузки – всё это помогает организму адаптироваться к переменам в окружающей среде.

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