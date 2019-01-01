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Метеочувствительность – это болезнь или самовнушение?

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Узнайте, что может влиять на плохое самочувствие.
Метеочувствительность – это болезнь или самовнушение?
Метеочувствительность – это болезнь или самовнушение?
depositphotos.com

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Кто хоть раз в жизни не списывал свое плохое самочувствие на погоду?  Часто можно услышать, что головная боль – к перемене погоде, суставы ноют – к дождю,  но действительно ли существует метеочуствительность?

Пока нет ни одного научного исследования, которое бы доказало связь между плохим самочувствием и погодой.

Метеочувствительность – это болезнь или самовнушение?
Метеочувствительность – это болезнь или самовнушение?
depositphotos.com

Что влияет на ухудшение состояния при изменении погоды?

Все дело в хронических болезнях, которые могут симулировать метеочувствительность. Людям проще объяснить свое недомогание внешними причинами, вместо того, чтобы пройти полноценное обследование. 
Существует список болезней, которые чаще всего путают с метеозависимостью:

  • артериальная гипертензия;
  • синдром хронической усталости;
  • железодефицитная анемия;
  • депрессия;
  • заболевания щитовидной железы;
  • мигрень;
  • заболевания суставов;
  • рассеянный склероз.

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Также стоит отметить, что люди чаще запоминают негативный эмоциональный опыт, связанный с конкретной и очевидной причиной. А вот, если они плохо себя чувствуют, но погода не меняется, они этого не замечают.

Метеочувствительность – это болезнь или самовнушение?
Метеочувствительность – это болезнь или самовнушение?
depositphotos.com

Что можно предпринять для улучшения самочувствия?

  • Если часто повышается давление, нельзя заниматься самолечением, а лучше записаться к врачу.
  • При частых недомоганиях не стоит все списывать на погоду, а необходимо обследоваться.
  • После похода к врачу будет известна причина плохого самочувствия. Как только поставлен диагноз. Нужно сразу заниматься лечением.
  • Отказ от вредных привычек, нормальный сон, соблюдение режима дня, правильное питание, регулярные физические нагрузки – всё это помогает организму адаптироваться к переменам в окружающей среде.

Ранее мы писали, чем опасны разрекламированные препараты. 

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Теги: метеочувствительность, головные боли, мигрень, плохое самочувствие
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Источник: Ivona.bigmir.net

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