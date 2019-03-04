Анита Луценко объяснила, как алкоголь влияет на похудение

Узнайте, почему на время похудения стоит отказаться от алкоголя.

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Популярный фитнес-тренер Анита Луценко часто на своей страничке в Instagram делится разными советами и упражнениями, которые помогают похудеть. Бывшая ведущая проекта “Зважені та щасливі” по возможности старается отвечать на часто задаваемые вопросы. В этот раз Анита решила поговорить со своими подписчиками о том, можно ли пить алкоголь, когда худеешь.

Алкоголь наносит тройной удар по метаболизму — организм получает дополнительные калории из самого алкогольного напитка, повышается аппетит (плюс, при опьянении снижается чувство “критичности“ в выборе пищи), а также блокируются процессы жиросжигания. В конечном итоге алкоголь приводит к увеличению запасов внутреннего жира и к развитию ожирения»! – написала Анита Луценко

Ранее мы писали, когда больше всего сжигается калорий.