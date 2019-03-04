Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анита Луценко объяснила, как алкоголь влияет на похудение

Комментариев: 2
Узнайте, почему на время похудения стоит отказаться от алкоголя.
Анита Луценко объяснила, как алкоголь влияет на похудение
Анита Луценко объяснила, как алкоголь влияет на похудение
facebook.com/anitasporty

Читай также: Что говорят о здоровье полные бедра

Популярный фитнес-тренер  Анита Луценко часто на своей страничке в Instagram делится разными советами и упражнениями, которые помогают похудеть. Бывшая ведущая проекта “Зважені та щасливі” по возможности старается отвечать на часто задаваемые вопросы. В этот раз Анита решила поговорить со своими подписчиками о том, можно ли пить алкоголь, когда худеешь.

Алкоголь наносит тройной удар по метаболизму — организм получает дополнительные калории из самого алкогольного напитка, повышается аппетит (плюс, при опьянении снижается чувство “критичности“ в выборе пищи), а также блокируются процессы жиросжигания. В конечном итоге алкоголь приводит к увеличению запасов внутреннего жира и к развитию ожирения»! – написала Анита Луценко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можно ли пить алкоголь когда я хочу похудеть? ☺️🌟 «Алкоголь наносит тройной удар по метаболизму — организм получает дополнительные калории из самого алкогольного напитка, повышается аппетит (плюс, при опьянении снижается чувство «критичности» в выборе пищи), а также блокируются процессы жиросжигания. В конечном итоге алкоголь приводит к увеличению запасов внутреннего жира и к развитию ожирения»! Полная стаття по ссылке в описании моего профиля ☝🏻☝🏻☝🏻

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Ранее мы писали, когда больше всего сжигается калорий.

Поделись:
Теги: Анита Луценко, похудение, алкоголь, влияние
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  04.03.2019, 12:53
Оценка:  0
гость
Страшко
гость  (аноним)  04.03.2019, 12:44
Оценка:  0
гость
Зато бухло хоть на время уносит от этого непроходимого идиотизма, наглости наших керманычей и осознания беспросветности в будущем
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь