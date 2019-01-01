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Опасен или нет? Что нам известно о синем свете экрана смартфона

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Любите засыпать со смартфоном в обнимку? Узнайте, чем может быть опасно излучение синего света от экрана.
Опасен или нет? Что нам известно о синем свете экрана смартфона
Опасен или нет? Что нам известно о синем свете экрана смартфона
pinterest.com

Помните истерию насчет смертельно опасных радиоволн, которые излучала микроволновая печь? Еще раньше радиопередатчикам приписывали такие же свойства. Сегодня популярно обсуждение о том, является ли синее излучение от экранов смартфонов и планшетов вредным для человеческого организма. Ivona прольет свет на этот вопрос.

Синий свет, который излучает экран вашего смартфона относится к спектру низкочастотных инфракрасных волн. Такие же волны излучает солнце и тем самым влияет на циклы нашего сна. Только от волн смартфонов нет никакой пользы.

Спорный и еще недостаточной изученный вопрос. Ученые выяснили, что синие лучи проникают в кожу глубже ультрафиолетовых, но какое воздействие они имеют – пока точно не известно. Впрочем, разумная защита от синего свет смартфона не будет лишней, лучше перестраховаться. Особенно людям, у которых есть склонность к гиперпигментации кожи.

pinterest.com

  • Лечебные лампы синего света

Да, в медицинских целях используются лампы синего света. От света смартфона они отличаются тем, что волны в такой лампе другой длины. Эти лампы благоприятно воздействуют на кожу, стимулируют выработку коллагена и эластина.

pinterest.com

  • А есть ли защита?

1. Фильтр синего света. Ставится непосредственно на смартфон.

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2. Косметика с SPF. Многие солнцезащитные средства защищают вашу кожу от воздействия и других световых волн.

3. Диета. Употребление в пищу продуктов, насыщенных жирными кислотами и антиоксидантами поможет вашему организму слабее реагировать на синий свет смартфона.

pinterest.com

Но не стоит поддаваться всеобщей панике  и выбрасывать любимый телефон в окно. Человеческий организм непрерывно находится под угрозой сотни тысяч опасностей, а опасность синего света пока и вовсе не доказана.

Ранее мы рассказывали, как смартфоны вредят позвоночнику.

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Теги: смартфон, здоровье, гаджедты
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Источник: Ivona.bigmir.net

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