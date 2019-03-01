Узнайте, сколько нужно бегать и почему бег не убивает колени.

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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун развенчала миф о том, что бег “стирает колени“. Глава Минздрава рассказала, что бег улучшает состояние коленных суставов.

По словам Супрун, повреждение колена, или остеоартрит, или остеоартроз является дегенеративным заболеванием сустава. В результате него повреждается не только хрящевая ткань, но и прилегающая кость, окружающие связки, сухожилия и мышцы.

Так, в силу специфики бега изначально может показаться, что этот вид спорта негативно влияет на колени, но исследования доказывают обратное. Ученые выяснили, что среди марафонцев в два раза меньше распространен остеоартрит сравнительно с людьми, которые не занимаются бегом.



Вреден ли бег для здоровья: Рассказывает Ульяна Супрун depositphotos.com

Исследователи даже проверили с помощью МРТ изменения в тазобедренных и коленных суставах полупрофессиональных бегунов и бегунов-любителей, но никаких изменений в хрящах и костях не обнаружили.

Более того, умеренная и регулярная физическая активность, в том числе и бег, имеет защитный эффект для суставов. Систематический осмотр показал, что у бегунов-любителей коленный остеоартрит развивался в 3 раза реже, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни. При этом чрезмерные нагрузки, которые имеют элитные профессиональные марафонцы, все-таки увеличивают вероятность его возникновения - уточнила Ульяна Супрун

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Политик подчеркнула, что гораздо больше подвержены риску нарушения хряща люди, которые много сидят. Взамен постепенное увеличение уровня беговой нагрузки приводит к полезным адаптивным изменениям коленных хрящей и имеет хондропротекторный эффект.



Вреден ли бег для здоровья: Рассказывает Ульяна Супрун depositphotos.com

При этом Супрун настойчиво советует не прекращать заниматься бегом людям с уже имеющимся остеоартритом.

Даже при развитой болезни физическая активность является одним из основных лечебных методов. Бег при этом не приводит к структурным изменениям в колене, он не усиливает симптомы болезни, - добавила она.

Супрун уточнила, что порой люди с больными коленями могут чувствовать боль, причиной которой являются повреждения из-за часто повторяющихся однообразных движений.

Основные причины возникновения этих синдромов - погрешности в тренировочном процессе (слишком резкое увеличение объема, интенсивности тренировок), слабость определенных мышц бедра, особенности техники бега и биомеханики движения, длительный бег в холмистой местности и пренебрежение разминкой перед бегом, -рассказала глава Минздрава.

Супрун также посоветовала обратиться к врачу или физическому терапевту (реабилитологу), которые имеют опыт в лечении спортивных травм, если человек чувствует резкую боль в коленях.

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Ульяна Супрун рекомендует бегать по 30 минут в медленном темпе пять раз в неделю. С ее слов, это поможет минимально уменьшить риск повреждений опорно-двигательного аппарата, а польза для здоровья будет очень большой.

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