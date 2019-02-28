Доктор Комаровский рассказал о редких заболеваниях

Международный день редких заболеваний (Rare Disease Day) отмечается ежегодно в последний день февраля.

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Сегодня, 28 февраля , отмечается Международный день редких заболеваний. На своей страничке в Instagram популярный педиатр Евгений Комаровский поделился интересными фактами и цифрами, которые следует знать каждому.



Что следует знать о редких заболеваниях:

Существует около 7000 различных типов редких заболеваний и расстройств;

Примерно 350 миллионов человек во всем мире борются с редкими заболеваниями;

В США заболевание считается редким, если оно поражает менее 200 тысяч человек, а в Великобритании – менее 50 тысяч граждан;

80% редких заболеваний имеют генетическое происхождение, но многие из них проявляются во взрослой жизни;

Примерено 50% людей, пораженных редкими заболеваниями – дети;

Каждый третий такой ребенок не доживает до пяти лет;

Для 95% редких заболеваний не изобретено ни одного лекарства.

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