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Признаки старения тела и как с ними бороться

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Не только седые волосы и морщины могут указывать на старение.
Признаки старения тела и как с ними бороться
Признаки старения тела и как с ними бороться
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Ученые склоняются к мнению, что на скорость старения влияют внешние факторы, а не наследственность. Но если к своему здоровью относиться более внимательно, то замедлить биологические часы возможно. Ivona подготовила подборку признаков, которые указывают на то, что старость близко.

  • Сил стало меньше

Люди становятся слабее физически, так как с годами теряется мышечная масса. Это проявляется в снижение темпа ходьбы.
Если стала появляться слабость, стоит увеличить физические нагрузки и найти время на длительные пешие прогулки.

Признаки старения тела и как с ними бороться
Признаки старения тела и как с ними бороться
Pinterest

  • Брюки давят в талии, но свободно сидят на ногах

Из-за гормональной перестройки жир начинает собираться в области живота и талии, а ноги становятся “суше“.
Решением такой проблем - смена рациона и появление силовых тренировок.

  •  Стали выпадать волосы

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С возрастом волос становится меньше не только у мужчин, но и у женщин. Если выпадает очень много волос, то стоит обратиться к эндокринологу.
Если грамотно подобрать гормональную терапию, то на одну проблему станет меньше.

Признаки старения тела и как с ними бороться
Признаки старения тела и как с ними бороться
depositphotos.com

  • Царапины и синяки заживают дольше

Это говорит о снижении регенеративных функций организма. Если царапины заживают месяцами, то необходимо обратиться к терапевту
С проблемой помогут справиться препараты для повышения тонуса вен.

  • Сухая кожа

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Из-за гормональных перестроек предрасположенность кожи к сухости вырастает. Если началось сильное пересыхание кожи, то нужно проконсультироваться с эндокринологом и дерматологом.
Чтобы помочь коже, лучше всего добавить косметику с коэнзимом Q10 и гиалуроновой кислотой. 

Ранее мы писали, какие симптомы гормонального сбоя.

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Теги: старость, признаки старение, гормональные изменения
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Источник: Ivona.bigmir.net

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