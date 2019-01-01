Признаки старения тела и как с ними бороться
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Ученые склоняются к мнению, что на скорость старения влияют внешние факторы, а не наследственность. Но если к своему здоровью относиться более внимательно, то замедлить биологические часы возможно. Ivona подготовила подборку признаков, которые указывают на то, что старость близко.
- Сил стало меньше
Люди становятся слабее физически, так как с годами теряется мышечная масса. Это проявляется в снижение темпа ходьбы.
Если стала появляться слабость, стоит увеличить физические нагрузки и найти время на длительные пешие прогулки.
- Брюки давят в талии, но свободно сидят на ногах
Из-за гормональной перестройки жир начинает собираться в области живота и талии, а ноги становятся “суше“.
Решением такой проблем - смена рациона и появление силовых тренировок.
- Стали выпадать волосы
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С возрастом волос становится меньше не только у мужчин, но и у женщин. Если выпадает очень много волос, то стоит обратиться к эндокринологу.
Если грамотно подобрать гормональную терапию, то на одну проблему станет меньше.
- Царапины и синяки заживают дольше
Это говорит о снижении регенеративных функций организма. Если царапины заживают месяцами, то необходимо обратиться к терапевту
С проблемой помогут справиться препараты для повышения тонуса вен.
- Сухая кожа
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Из-за гормональных перестроек предрасположенность кожи к сухости вырастает. Если началось сильное пересыхание кожи, то нужно проконсультироваться с эндокринологом и дерматологом.
Чтобы помочь коже, лучше всего добавить косметику с коэнзимом Q10 и гиалуроновой кислотой.
Ранее мы писали, какие симптомы гормонального сбоя.
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