Узнайте, почему аспирин может быть вредным.

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В наше время реклама творит чудеса и от нее никуда не спрятаться. Даже если не смотришь телевизор, то о самых популярных препаратах знаешь, ведь об их чудодейственном способе говорят отовсюду. Кардиолог высшей категории и автор блога “Ваш-кардиолог“ Анна Солощенко рассказывает, почему не стоит верить рекламе и в чем опасность самолечения.

Анна Солощенко отмечает, что самыми популярными средствами являются кардиологические аспирины (кардиомагнил или аспирин кардио). Эти препараты достаточно активно рекламируются.

Чем опасны разрекламированные лекарства Pinterest

Кардиолог согласна, что эти препараты спасают миллионы жизней, но они не так безопасны, как об этом твердят с экранов телевизоров. Например, аспирин может повышать риск кровотечений, в том числе желудочно-кишечных.

Как работает аспирин

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Его действие происходит в атеросклеротических бляшках, которые вырастают в сосудах из-за повышения “плохого“ холестерина и повреждения внутренней стенки артерий. Аспирин не дает бляшке “растрескаться“ и покрыться тромбоцитами, которые могут полностью перекрыть просвет сосуда — так происходит инфаркт или инсульт.



Чем опасны разрекламированные лекарства Pinterest

Как понять, есть ли бляшки и стоит ли пить аспирин в качестве профилактики?

Прежде всего, необходимо сходить на прием к кардиологу и сдать анализ, который покажет количество “плохого“ холестерина в крови. Потом врач подсчитает риски заболеть инфарктом или инсультом. Во время подсчета учитываются наследственность, возраст, наличие вредных привычек, образ жизни.



Только врач может определить, есть ли бляшки в сосудах и нужно ли пить аспирин.

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Кардиолог заметила, что все эти нюансы не учитываются в рекламе. Поэтому не стоит заниматься самолечением.

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