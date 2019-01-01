Самые распространенные причины женского бесплодия
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Если больше года не получается забеременеть, то стоит обратиться к специалисту. По статистике до 28% пар испытывают трудности с зачатием. В 20% случаев причина –женское бесплодие , в 30% – мужское, и не могут иметь детей около 25%. Ivona расскажет, почему чаще всего не получается стать родителями.
На женское бесплодие может влиять несколько факторов:
- Возраст
После 32 лет очень сложно забеременеть.Способность к зачатию снижается в два, иногда в три раза.
- Вредные привычки
Употребление алкоголя и пассивное вдыхание дыма снижает шансы забеременеть. Курение может стать причиной самопроизвольного аборта.
- Проблемы с весом
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Лишний вес может быть причиной бесплодия. У женщин с ожирением наблюдается нерегулярный менструальный цикл, из-за чего происходит нарушение созревания яйцеклетки. Также происходит нарушение выработки гормонов, что снижает фертильность.
- Питание
На бесплодие влияет недостаток фолиевой кислоты, железа, цинка и витамина В12 в организме. Следует обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы.
- Физическая активность
Нехватка упражнение или же переизбыток могут быть причиной проблем с зачатием.
- Стресс
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Стресс влияет на овуляцию, а также приводит к снижению сексуальной активности.
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