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Самые распространенные причины женского бесплодия

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Узнайте, какие факторы влияют на бесплодие.
Самые распространенные причины женского бесплодия
Самые распространенные причины женского бесплодия
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Если больше года не получается забеременеть, то стоит обратиться к специалисту. По статистике до 28% пар испытывают трудности с зачатием. В 20% случаев причина –женское бесплодие , в 30%  –  мужское, и не могут иметь детей около 25%. Ivona расскажет, почему чаще всего не получается стать родителями.

На женское бесплодие может влиять несколько факторов:

  • Возраст

После 32 лет очень сложно забеременеть.Способность к зачатию снижается в два, иногда в три раза.

Самые распространенные причины женского бесплодия
Самые распространенные причины женского бесплодия
depositphotos.com

  • Вредные привычки

Употребление алкоголя и пассивное вдыхание дыма снижает шансы забеременеть. Курение может стать причиной самопроизвольного аборта.

  • Проблемы с весом

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Лишний вес может быть причиной бесплодия. У женщин с ожирением наблюдается нерегулярный менструальный цикл, из-за чего происходит нарушение созревания яйцеклетки. Также происходит нарушение выработки гормонов, что снижает фертильность.

Самые распространенные причины женского бесплодия
Самые распространенные причины женского бесплодия
depositphotos.com

  • Питание

На бесплодие влияет недостаток фолиевой кислоты, железа, цинка и витамина В12 в организме. Следует обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы.

  • Физическая активность

Нехватка упражнение или же переизбыток могут быть причиной проблем с зачатием.

  • Стресс

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Стресс влияет на овуляцию, а также приводит к снижению сексуальной активности.

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Теги: бесплодие, женское бесплодие, причины бесплодия
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Источник: Ivona.bigmir.net

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