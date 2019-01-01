Узнайте, какие мифы об одной из самых популярных процедур пора забыть.

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Увеличение груди – одна из самых запрашиваемых операций у пластических хирургов. Кроме того, что это одна из самых популярных процедур, но также и самая обсуждаемая. Ivona расскажет, какие мифы о маммопластике следует забыть.

Силиконовая грудь выглядит некрасиво

Это зависит от профессионализма выбранного врача. Мастер своего дела умеет подобрать подходящую форму и сделать так, что грудь выглядит естественно. Он смотрит на телосложение, внимательно изучает все особенности своей клиентки. Если же хирург просто выбирает “любой каприз за ваши деньги“, то вероятность того, что результат не порадует высока.



Мифы о пластической хирургии: Что следует знать pinterest.com

После операции не нужно реабилитация

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Когда девушка собирается лечь под нож, она уверена, что всего день и будет красавицей. Это не так. Чтобы вернуться к привычному образу жизни потребуется время. Например, после увеличения груди необходимо носить специальное белье, регулярно посещать своего врача и следовать его рекомендациям. Также после операции не избежать болезненных ощущений, отеков и повышенной чувствительности.

Из-за увеличения груди возникает рак

Многие полагают, что причиной рака молочной железы является увеличение груди. Врачи этот миф опровергают, но обращают внимание, что выявить это онкологическое заболевание на ранней стадии действительно сложно. За имплантом не так просто разглядеть нарушения, и часто можно определить рак молочной железы на стадии распространения метастаз.



Мифы о пластической хирургии: Что следует знать pinterest.com

Грудь может лопнуть

Регулярно в сети гуляют истории о лопнувшем силиконе в ягодицах и в груди. Но это может случиться, только если экономить на пластическое операции и выбирать дешевые импланты.

Увеличить грудь – это навсегда

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Нет, это не правда. У имплантов есть срок годности, если не соблюдать рекомендации и вовремя не обратиться к хирургу, то грудь превратиться во что-то нецелесообразное.

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