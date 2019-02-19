Как сохранить зрение: Советы доктора Комаровского

Узнайте, что необходимо делать, чтобы избежать проблем с глазами.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram дал советы, которые помогут сохранить здоровье глаз.

Посещать офтальмолога

Если проходить проверку зрения регулярно, то наличие проблемы можно определить на раннем этапе.

Защищать глаза

Не стоит забывать про защитные очки во время работы или уборки.

Питаться правильно

Правильное питание помогает сохранить здоровье организма и глаз.

Ограничить экранное время

Синий цветов разных гаджетов часто является причиной ухудшения зрения.

Носить солнцезащитные очки

Свои глаза нужно защищать от ультрафиолетового излучения.

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