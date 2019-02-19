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Как сохранить зрение: Советы доктора Комаровского

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Узнайте, что необходимо делать, чтобы избежать проблем с глазами.
Как сохранить зрение: Советы доктора Комаровского
Как сохранить зрение: Советы доктора Комаровского
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский  на своей страничке в Instagram дал советы, которые помогут сохранить здоровье глаз.

  • Посещать офтальмолога

Если проходить проверку зрения регулярно, то наличие проблемы можно определить на раннем этапе.

  • Защищать глаза

Не стоит забывать про защитные очки во время работы или уборки.

  • Питаться правильно

Правильное питание помогает сохранить здоровье организма и глаз.

  • Ограничить экранное время

Синий цветов разных гаджетов часто является причиной ухудшения зрения.

  • Носить солнцезащитные очки

Свои глаза нужно защищать от ультрафиолетового излучения.

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Теги: Доктор Комароский, советы Комаровоского, здоровье глаз, как сохранить зрение
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Источник: Ivona.bigmir.net

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