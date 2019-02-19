Как сохранить зрение: Советы доктора Комаровского
Узнайте, что необходимо делать, чтобы избежать проблем с глазами.
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram дал советы, которые помогут сохранить здоровье глаз.
- Посещать офтальмолога
Если проходить проверку зрения регулярно, то наличие проблемы можно определить на раннем этапе.
- Защищать глаза
Не стоит забывать про защитные очки во время работы или уборки.
- Питаться правильно
Правильное питание помогает сохранить здоровье организма и глаз.
- Ограничить экранное время
Синий цветов разных гаджетов часто является причиной ухудшения зрения.
- Носить солнцезащитные очки
Свои глаза нужно защищать от ультрафиолетового излучения.
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