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Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года pinterest.com/

Выбрав самый благоприятный день для стрижки, ты сохранишь свои положительные силы и избавишься от всего отрицательного, приумножив себе гармонию и счастье.

1 марта (24, 25 лунный день. Луна в знаке зодиака Козерог)

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Луна в знаке Козерог, а это значит, что стрижка придаст сил и здоровья волосам.

Окрашивание тоже пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом.

2 марта (25, 26 лунный день. Луна в знаке зодиака Козерог)

Окрашивание в естественный цвет - хороший способ освежить свои, уставшие после зимы волосы. А вот что качается стрижки, то лучше повременить с этой затеей.

3 марта (26, 27 лунный день. Луна в знаке зодиака Водолей)

Луна в знаке Водолей - это свет для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок. Стричься в этот день - значит увеличить свою харизму и обаяние.

4 марта (27, 28 лунный день. Луна в знаке зодиака Водолей)

Это хороший день для стрижки и для незначительного изменения цвета волос.

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года pinterest.com/

5 марта (28, 29 лунный день. Луна в знаке зодиака Рыбы)

Луна в знаке Рыбы и в этот день стоит воздержаться от стрижки, укладки и окрашивания.

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Стрижка в последний день лунных суток - это хорошее решение, которое придаст силу и здоровье твоим волосам. А вот окрашивание лучше пока отложить.

7 марта (1, 2 лунный день. Луна в знаке зодиака Рыбы)

В этот день можно экспериментировать с формой, цветом и длиной волос, это подарит тебе новые силы, вдохновение и новые творческие идеи.

8 марта (2, 3 лунный день. Луна в знаке зодиака Овен)

Стрижка может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде. А вот окрашивание и тонирование пройдет удачно.

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года pinterest.com/

9 марта (3, 4 лунный день. Луна в знаке зодиака Овен)

Аналогично 8 марта.

10 марта (4, 5 лунный день. Луна в знаке зодиака Телец)

Новая прическа придаст твоим волосам сил и энергии. Успешно пройдет закрашивание седины, укрепление волос и осветление.

11 марта (5, 6 лунный день. Луна в знаке зодиака Телец)

Снова благоприятный день для стрижки волос в марте. Телец положительно влияет на работу с волосами.

12 марта (6, 7 лунный день. Луна в знаке зодиака Телец)

Если луна в Тельце, смело планируй эксперименты с волосами.

13 марта (7, 8 лунный день. Луна в знаке зодиака Близнецы)

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Стрижка ускорит рост волос, но пряди могут стать непослушными. От кардинальных изменений пока стоит отказаться.

14 марта (8, 9 лунный день. Луна в знаке зодиака Близнецы)

Остригать волосы при растущей Луне максимально благотворно скажется на их росте. Окрашивание прядей в естественные оттенки также имеет место быть в этот день.

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года pinterest.com/

15 марта (9, 10 лунный день. Луна в знаке зодиака Рак)

Не самый благоприятный день для стрижки, лучше повремени.

16 марта (10, 11 лунный день. Луна в знаке зодиака Рак)

Тоже не очень хороший день как для стрижки так и для окрашивания волос.

17 марта (11, 12 лунный день. Луна в знаке зодиака Лев)

Удачно пройдут практически все процедуры с волосами - стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.

18 марта (12, 13 лунный день. Луна в знаке зодиака Лев)

Эксперименты с длиной шевелюры пройдут удачно, а ты останешься довольна результатом.

19 марта (13, 14 лунный день. Луна в знаке зодиака Дева)

Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься.

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года pinterest.com/

20 марта (14, 15 лунный день. Луна в знаке зодиака Дева)

Аналогично 19 марта.

21 марта (15, 16 лунный день. Луна в знаке зодиака Весы)

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После стрижки волосы начнут быстрее расти, но станут воздушными и непослушными. Кардинально менять цвет волос не стоит.

22 марта (16, 17 лунный день. Луна в знаке зодиака Весы)

Сегодня от стрижки стоит отказаться, она может негативно сказаться на твоем физическом состоянии. Зато подходящее время, чтобы покрасить волосы в темный тон натуральными растительными красителями.

23 марта (17, 18 лунный день. Луна в знаке зодиака Скорпион)

Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких прядей, сделает их жестче и гуще. Стоит отказаться от кардинальной смены цвета, так как полученный результат может тебя разочаровать.

24 марта (18, 19 лунный день. Луна в знаке зодиака Скорпион)

Сегодняшняя стрижка поможет усилить твою харизму, придаст сил и здоровья волосам. Краситься лучше в цвет, который у тебя был в самый успешный период твоей жизни – вспомни время, которое хотелось бы вернуть или повторить. В прическе стоит сделать акцент на чепке.

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года pinterest.com/

25 марта (19 лунный день. Луна в знаке зодиака Стрелец)

Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными. Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится недолго и быстро потускнеет.

26 марта (19, 20 лунный день. Луна в знаке зодиака Стрелец)

Если хочешь улучить свой эмоциональный фон и повысить настроение – новая стрижка сегодня как нельзя кстати. Но чтобы не испортить себе позитивный настрой, окрашивание стоит отложить.

27 марта (20, 21 лунный день. Луна в знаке зодиака Стрелец)

Стрижка лучше без кардинальных изменений.

28 марта (21, 22 лунный день. Луна в знаке зодиака Козерог)

Стрижка придаст сил и здоровья волосам. Окрашивание пройдет удачно, особенно закрашивание седины.

29 марта (22, 23 лунный день. Луна в знаке зодиака Козерог)

Стричься сегодня не стоит, а окраску волос с помощью натуральных компонентов стоит доверить кому то из своих близких.

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года pinterest.com/

30 марта (23, 24 лунный день. Луна в знаке зодиака Водолей)

Хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок. Успешным будет необычное окрашивание.

31 марта (24, 25 лунный день. Луна в знаке зодиака Водолей)

В последний день месяца стрижку лучше отложить, она может негативно сказаться на твоем состоянии, как и красить волосы.

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