Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года
Выбрав самый благоприятный день для стрижки, ты сохранишь свои положительные силы и избавишься от всего отрицательного, приумножив себе гармонию и счастье.
- 1 марта (24, 25 лунный день. Луна в знаке зодиака Козерог)
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Луна в знаке Козерог, а это значит, что стрижка придаст сил и здоровья волосам.
Окрашивание тоже пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом.
- 2 марта (25, 26 лунный день. Луна в знаке зодиака Козерог)
Окрашивание в естественный цвет - хороший способ освежить свои, уставшие после зимы волосы. А вот что качается стрижки, то лучше повременить с этой затеей.
- 3 марта (26, 27 лунный день. Луна в знаке зодиака Водолей)
Луна в знаке Водолей - это свет для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок. Стричься в этот день - значит увеличить свою харизму и обаяние.
- 4 марта (27, 28 лунный день. Луна в знаке зодиака Водолей)
Это хороший день для стрижки и для незначительного изменения цвета волос.
- 5 марта (28, 29 лунный день. Луна в знаке зодиака Рыбы)
Луна в знаке Рыбы и в этот день стоит воздержаться от стрижки, укладки и окрашивания.
Читай также: Анита Луценко рассказала, как быстро похудеть к весне6 марта (29, 30, 1 лунный день. Луна в знаке зодиака Рыбы)
Стрижка в последний день лунных суток - это хорошее решение, которое придаст силу и здоровье твоим волосам. А вот окрашивание лучше пока отложить.
- 7 марта (1, 2 лунный день. Луна в знаке зодиака Рыбы)
В этот день можно экспериментировать с формой, цветом и длиной волос, это подарит тебе новые силы, вдохновение и новые творческие идеи.
- 8 марта (2, 3 лунный день. Луна в знаке зодиака Овен)
Стрижка может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде. А вот окрашивание и тонирование пройдет удачно.
- 9 марта (3, 4 лунный день. Луна в знаке зодиака Овен)
Аналогично 8 марта.
- 10 марта (4, 5 лунный день. Луна в знаке зодиака Телец)
Новая прическа придаст твоим волосам сил и энергии. Успешно пройдет закрашивание седины, укрепление волос и осветление.
- 11 марта (5, 6 лунный день. Луна в знаке зодиака Телец)
Снова благоприятный день для стрижки волос в марте. Телец положительно влияет на работу с волосами.
- 12 марта (6, 7 лунный день. Луна в знаке зодиака Телец)
Если луна в Тельце, смело планируй эксперименты с волосами.
- 13 марта (7, 8 лунный день. Луна в знаке зодиака Близнецы)
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Стрижка ускорит рост волос, но пряди могут стать непослушными. От кардинальных изменений пока стоит отказаться.
- 14 марта (8, 9 лунный день. Луна в знаке зодиака Близнецы)
Остригать волосы при растущей Луне максимально благотворно скажется на их росте. Окрашивание прядей в естественные оттенки также имеет место быть в этот день.
- 15 марта (9, 10 лунный день. Луна в знаке зодиака Рак)
Не самый благоприятный день для стрижки, лучше повремени.
- 16 марта (10, 11 лунный день. Луна в знаке зодиака Рак)
Тоже не очень хороший день как для стрижки так и для окрашивания волос.
- 17 марта (11, 12 лунный день. Луна в знаке зодиака Лев)
Удачно пройдут практически все процедуры с волосами - стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
- 18 марта (12, 13 лунный день. Луна в знаке зодиака Лев)
Эксперименты с длиной шевелюры пройдут удачно, а ты останешься довольна результатом.
- 19 марта (13, 14 лунный день. Луна в знаке зодиака Дева)
Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься.
- 20 марта (14, 15 лунный день. Луна в знаке зодиака Дева)
Аналогично 19 марта.
- 21 марта (15, 16 лунный день. Луна в знаке зодиака Весы)
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После стрижки волосы начнут быстрее расти, но станут воздушными и непослушными. Кардинально менять цвет волос не стоит.
- 22 марта (16, 17 лунный день. Луна в знаке зодиака Весы)
Сегодня от стрижки стоит отказаться, она может негативно сказаться на твоем физическом состоянии. Зато подходящее время, чтобы покрасить волосы в темный тон натуральными растительными красителями.
- 23 марта (17, 18 лунный день. Луна в знаке зодиака Скорпион)
Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких прядей, сделает их жестче и гуще. Стоит отказаться от кардинальной смены цвета, так как полученный результат может тебя разочаровать.
- 24 марта (18, 19 лунный день. Луна в знаке зодиака Скорпион)
Сегодняшняя стрижка поможет усилить твою харизму, придаст сил и здоровья волосам. Краситься лучше в цвет, который у тебя был в самый успешный период твоей жизни – вспомни время, которое хотелось бы вернуть или повторить. В прическе стоит сделать акцент на чепке.
- 25 марта (19 лунный день. Луна в знаке зодиака Стрелец)
Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными. Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится недолго и быстро потускнеет.
- 26 марта (19, 20 лунный день. Луна в знаке зодиака Стрелец)
Если хочешь улучить свой эмоциональный фон и повысить настроение – новая стрижка сегодня как нельзя кстати. Но чтобы не испортить себе позитивный настрой, окрашивание стоит отложить.
- 27 марта (20, 21 лунный день. Луна в знаке зодиака Стрелец)
Стрижка лучше без кардинальных изменений.
- 28 марта (21, 22 лунный день. Луна в знаке зодиака Козерог)
Стрижка придаст сил и здоровья волосам. Окрашивание пройдет удачно, особенно закрашивание седины.
- 29 марта (22, 23 лунный день. Луна в знаке зодиака Козерог)
Стричься сегодня не стоит, а окраску волос с помощью натуральных компонентов стоит доверить кому то из своих близких.
- 30 марта (23, 24 лунный день. Луна в знаке зодиака Водолей)
Хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок. Успешным будет необычное окрашивание.
- 31 марта (24, 25 лунный день. Луна в знаке зодиака Водолей)
В последний день месяца стрижку лучше отложить, она может негативно сказаться на твоем состоянии, как и красить волосы.
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