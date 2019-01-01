Ученые из Гарвардского университета выяснили, в какое время дня можно сжечь больше всего калорий.

Когда больше всего сжигается калорий Pinterest

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В течение 37 дней мужчины и женщины в возрасте от 38 до 69 лет приняли участие в эксперименте. У каждого из них был датчик, которые измерял температуру тела. Таким образом, ученые фиксировали расход энергии. Чем выше температура, тем больше всего сжигается калорий. Самая низкая температура была рано утром и поздно ночью, а самую высокую удалось зафиксировать в 12 часов дня.



Когда больше всего сжигается калорий depositphotos.com

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Как объяснила соавтор исследования Джинн Даффи, что в середине дня организм легко сжигает до 130 калорий. Важную роль в этом процессе играют циркадные ритмы. Именно в этот период организму необходимо максимальное количество энергии, которую он использует для правильного функционирования. И когда человек нарушает режим дня, ложится спать позже, то у него сбиваются циркадные ритмы.

Важно знать, что нарушенный режим неблагоприятно сказывается на сжигании калорий.

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