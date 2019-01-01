Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Когда больше всего сжигается калорий

Комментариев: 0
Ученые из Гарвардского университета выяснили, в какое время дня можно сжечь больше всего калорий.
Когда больше всего сжигается калорий
Когда больше всего сжигается калорий
Pinterest

Читай также: Чем лечить заеды: Доступные и эффективные способы

В течение 37 дней мужчины и женщины в возрасте от 38 до 69 лет приняли участие в эксперименте. У каждого из них был датчик, которые измерял температуру тела. Таким образом, ученые фиксировали расход энергии. Чем выше температура, тем больше всего сжигается калорий. Самая низкая температура была рано утром и поздно ночью, а самую высокую удалось зафиксировать в 12 часов дня.

Когда больше всего сжигается калорий
Когда больше всего сжигается калорий
depositphotos.com

Читай также: Упражнение для ног от Аниты Луценко

Как объяснила соавтор исследования Джинн Даффи, что в середине дня организм легко сжигает до 130 калорий. Важную роль в  этом процессе играют циркадные ритмы. Именно в этот период организму необходимо максимальное количество энергии, которую он использует для правильного функционирования. И когда человек нарушает режим дня, ложится спать позже, то у него сбиваются циркадные ритмы.

Важно знать, что нарушенный режим неблагоприятно сказывается на сжигании калорий.

Ранее мы писали, как приучить себя пить воду. 

Поделись:
Теги: калории, сжигание калорий, режим дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь