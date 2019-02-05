Анита Луценко в боди бросила вызов своим фанатам

Популярный фитнес-тренер предлагает отказаться от сладкого на две недели.

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На своей страничке в Instagram фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко предложила своим подписчикам поучаствовать в челлендже 14 дней без сладкого. Суть этого вызова заключается в том, чтобы полностью на две недели отказаться от сахара

Она разместила мотивирующее фото , где позирует в сексуальном боди, который подчеркивает идеальную фигуру самого популярного фитнес-тренера страны.

Крошки! А как вам идея снова 14 дней прожить без сладкого со следующего понедельника (11 февраля). Ни-ни грамульки. Кто со мной? - спросила Анита.

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Спортсменка уже не первый раз проводит такой челлендж. В течение 14 дней Анита на своей страничке будет делиться мини-тренировками,полезной информацией о правильном питании и лайфхаками, как можно прожить без сахара.



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