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Анита Луценко в боди бросила вызов своим фанатам

Комментариев: 1
Популярный фитнес-тренер предлагает отказаться от сладкого на две недели.
Анита Луценко приглашает участвовать в бесплатном марафоне
Анита Луценко приглашает участвовать в бесплатном марафоне
instagram.com/anitasporty

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На своей страничке в  Instagram фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко  предложила своим подписчикам поучаствовать в челлендже 14 дней без сладкого. Суть этого вызова заключается в том, чтобы полностью  на две недели отказаться от сахара

Она разместила мотивирующее фото , где позирует в сексуальном боди, который подчеркивает идеальную фигуру самого популярного фитнес-тренера страны.

Крошки! А как вам идея снова 14 дней прожить без сладкого со следующего понедельника (11 февраля). Ни-ни грамульки.  Кто со мной? -  спросила Анита.

 

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Спортсменка уже не первый раз проводит такой челлендж. В течение 14 дней  Анита  на своей страничке будет делиться мини-тренировками,полезной информацией о правильном питании и лайфхаками, как можно прожить без сахара.

Ранее мы писали, какой вид тренировок помогает похудеть.

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Теги: Анита Луценко, 14 дней без сладкого, вызов от Аниты Луценко, спорт
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.02.2019, 12:56
Оценка:  +1
гость
Да уже достали с этой сиповкой! Идите на йух!
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