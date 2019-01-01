Существует три фактора, которые влияют на продолжительность жизни.

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В среднем мужчины живут до 69 лет, а женщины до 74 лет. Ученые из университетского колледжа Лондона выяснили, что влияет на продолжительность жизни.



Первой причиной исследователи назвали гены.

Генетик Дэвид Джемс объяснил, что мужские эмбрионы гибнут гораздо чаще женских. Также он уточнил, что на поздних сроках мальчики умирают на 30% процентов чаще.



Почему женщины живут дольше мужчин depositphotos.com

Вторая причина – это гормоны.

Когда у мужчин повышается уровень тестостерона в крови, то их тянет на опасные приключения, среди которых гонки и бои без правил. В отличие от женщин, мужчины чаще склонны к суициду.

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Третьей причиной ученые называют образ жизни и род занятий.

У мужчин чаще есть вредные привычки, а также они редко проходят медицинский осмотр.

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