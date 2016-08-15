"Умная" татуировка – новый бьюти-тренд?

Красота и здоровье – идеальная комбинация.

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Учеными Гарвардского университета совместно со специалистами из Массачусетского технологического института удалось разработать новые био-чернила, при помощи которых создаются “умные“ татуировки. Они не только визуально привлекательны, но еще и способны отслеживать показатели здоровья их обладателей.

Высокотехнологичные чернила, обладающие высокой степенью биочувствительности, состоят из особых компонентов, позволяющих выявлять химический состав крови.

Например, в зависимости от уровня глюкозы и концентрации натрия в кровотоке, татуировка-хамелеон способна изменить свой цвет: в первом случае с зеленоватого на каштановый, а во втором - становясь насыщенно-зеленой.

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Колебания уровня сахара в человеческом теле происходят по причине изменения физической активности, питания, а также других факторов. Их своевременный контроль важен не только для диабетиков, но и для людей, желающих снизить свой вес.

Выявление же уровня натрия позволит избежать дегидратации, что так важно для современного человека, который склонен к недостаточному потреблению жидкости. Есть даже такое выражение: “стареть – значит терять влагу“.

Кроме того, “умные“ чернила для нанесения татуировок способны выявить уровень кислотности в крови, поменяв свой цвет с лилового на розовый.

Татуировки в прямом смысле слова становятся переливающимися картинками, которые, превращаясь в модные бьюти-тренд, еще и имеют практическое назначение: диагностику и контроль за состоянием здоровья.

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Для тех, кто любить загорать, придумана интересная версия временной “курортной“ татуировки LogicInkUV, которая способна определять концентрацию ультрафиолета, попадающего на кожу. Эта “умная“ татуировка сумеет даже подключаться к смартфону с целью передачи данных для последующего анализа. Предполагаемая стоимость такого подкожного гаджета всего 14$.

"Умная" татуировка – новый бьюти-тренд? Pinterest

На данный момент дизайнеры уже создали несколько вариантов “умных“ татуировок, в зависимости от способа их применения.

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В будущем планируется модифицировать чернила и приспособить их для определения уровня влияния загрязнения окружающей среды, концентрации алкоголя в крови, тем самым помогая человеку не только быть модным и красивым, но и следить за своим здоровьем.

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