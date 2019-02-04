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Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

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Узнайте, какие правила безопасности необходимо соблюдать, чтобы не заболеть раком.
Комаровский рассказал, как защитить себя от опасного заболевания
Комаровский рассказал, как защитить себя от опасного заболевания
instagram.com/doctor_komarovskiy

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4 февраля –  Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Популярный педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram опубликовал пост,  в котором рассказал, как снизить риск развития рака.
 
Народный врач обратил внимание на то, что существует 12 способов, которые помогут защитить свое здоровье от этой страшной болезни.

Доктор Комаровский советует:

  • Не курить;
  • Избегать пассивного курения;
  • Поддерживать здоровую массу тела;
  • Вести здоровый образ жизни;
  • Правильно питаться;
  • Ограничить употребления алкоголя;
  • Избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей;
  • Соблюдать правила по охране и гигиене труда;
  • Принимать меры по снижению высокого  уровня радиации;
  • По возможности кормить ребенка грудью;
  • Позаботиться о вакцинации детей;
  • Каждые полгода проходить обследование.

​Ранее мы писали, какие болезни передаются через тестеры косметики. 

 

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Теги: рак, советы доктора комаровского, как не заболеть раком
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