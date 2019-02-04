Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Узнайте, какие правила безопасности необходимо соблюдать, чтобы не заболеть раком.

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4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Популярный педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram опубликовал пост, в котором рассказал, как снизить риск развития рака.



Народный врач обратил внимание на то, что существует 12 способов, которые помогут защитить свое здоровье от этой страшной болезни.



Доктор Комаровский советует:

Не курить;

Избегать пассивного курения;

Поддерживать здоровую массу тела;

Вести здоровый образ жизни;

Правильно питаться;

Ограничить употребления алкоголя;

Избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей;

Соблюдать правила по охране и гигиене труда;

Принимать меры по снижению высокого уровня радиации;

По возможности кормить ребенка грудью;

Позаботиться о вакцинации детей;

Каждые полгода проходить обследование.

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