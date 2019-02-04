Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Узнайте, какие правила безопасности необходимо соблюдать, чтобы не заболеть раком.
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4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Популярный педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram опубликовал пост, в котором рассказал, как снизить риск развития рака.
Народный врач обратил внимание на то, что существует 12 способов, которые помогут защитить свое здоровье от этой страшной болезни.
Доктор Комаровский советует:
- Не курить;
- Избегать пассивного курения;
- Поддерживать здоровую массу тела;
- Вести здоровый образ жизни;
- Правильно питаться;
- Ограничить употребления алкоголя;
- Избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей;
- Соблюдать правила по охране и гигиене труда;
- Принимать меры по снижению высокого уровня радиации;
- По возможности кормить ребенка грудью;
- Позаботиться о вакцинации детей;
- Каждые полгода проходить обследование.
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