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Ульяна Супрун советует больше ходить пешком

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Глава Минздрав рассказала о пользе интенсивных пеших прогулок.
Ульяна Супрун советует больше ходить пешком
Ульяна Супрун советует больше ходить пешком
facebook.com/ulanasuprun

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Ульяна Супрун продолжает давать советы украинцам. На своей страничке в Facebook министр выставила пост, в котором рассказала о пользе пеших прогулок.
Супрун заявила, что при ходьбе мы не только перемещаемся в определенную локацию, но и улучшаем свое здоровье.

Чиновница рассказала, почему ходить пешком полезно:

  • это хорошая тренировка для сердца и сосудов;
  • улучшает аэробные возможности — то есть наше тело способно лучше поглощать и использовать кислород;
  • влияет на качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел;
  • уменьшает стресс и тревожность ;
  • помогает поддерживать здоровый вес

Ученые указывают, что стоит увеличивать интенсивность ходьбы, а не только сосредотачиваться на расстояния или количества шагов. Поэтому не пытайтесь ориентироваться на 10 тысяч шагов в день как обычно рекомендуют производители трекеров (хотя это тоже неплохой ориентир). Это не означает, что вы должны заниматься только 10 минут в день. Чем более мы активны, тем больше преимуществ для здоровья мы получаем! Ведь когда мы мало двигаемся и много сидим — организм буквально “выключается“. Замедляется обмен веществ, что влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости, -  объяснила министр.

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Супрун советует, если нет времени посещать зал или заниматься спортом — просто нужно ходить.

Ходьба пешком влияет на много факторов риска:

  • высокое давление из-за снижения артериального давления в покое;
  • высокий уровень холестерина;
  • снижение риска появления инсульта и ишемической болезни сердца;
  • диабет из-за повышенной чувствительности к инсулину;
  • избыточный вес или ожирение из-за увеличения затрат энергии и ускорения метаболизма;
  • стресс и тревожность из-за улучшения настроения;
  • при нарушениях опорно-двигательного аппарата, таких как боли в пояснице;
  • из-за снижения воспаления и боли.

Старайтесь проводить как можно больше времени в движении! Ведь любая активность лучше, чем ее отсутствие, - сказала Ульяна Супрун.

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Теги: Ульяна Супрун, пешие прогулки, здоровье, ходьба
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